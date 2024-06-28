Пострадавшая при крушении поезда в Коми 14-летняя девочка пришла в сознание

Подросток, пострадавший при крушении поезда в Коми, пришла в сознание. Ранее в результате схода с рельсов девяти вагонов погибли три человека и пострадала 14-летняя девочка.
«Девочка 14-ти лет, пострадавшая в ЧП в Коми пришла в сознание», — рассказали журналистам ТАСС. Отмечается, что ребенка через несколько дней отправят в Москву, где девочка будет проходить дальнейшее лечение.
В Республике Коми 26 июня 2024 года произошел сход вагонов пассажирского поезда. Он следовал из Воркуты в Новороссийск. В результате ЧП погибли трое человек. Через несколько дней рабочие восстановили второй путь на месте схода поезда, передает
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