Пострадавшая при крушении поезда в Коми 14-летняя девочка пришла в сознание

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Девочка, пострадавшая в ходе крушения поезда в Коми, пришла в сознание, передает ТАСС Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

Подросток, пострадавший при крушении поезда в Коми, пришла в сознание. Ранее в результате схода с рельсов девяти вагонов погибли три человека и пострадала 14-летняя девочка.

«Девочка 14-ти лет, пострадавшая в ЧП в Коми пришла в сознание», — рассказали журналистам ТАСС. Отмечается, что ребенка через несколько дней отправят в Москву, где девочка будет проходить дальнейшее лечение.

В Республике Коми 26 июня 2024 года произошел сход вагонов пассажирского поезда. Он следовал из Воркуты в Новороссийск. В результате ЧП погибли трое человек. Через несколько дней рабочие восстановили второй путь на месте схода поезда, передает 360.ru.

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Подросток, пострадавший при крушении поезда в Коми, пришла в сознание. Ранее в результате схода с рельсов девяти вагонов погибли три человека и пострадала 14-летняя девочка. «Девочка 14-ти лет, пострадавшая в ЧП в Коми пришла в сознание», — рассказали журналистам ТАСС. Отмечается, что ребенка через несколько дней отправят в Москву, где девочка будет проходить дальнейшее лечение. В Республике Коми 26 июня 2024 года произошел сход вагонов пассажирского поезда. Он следовал из Воркуты в Новороссийск. В результате ЧП погибли трое человек. Через несколько дней рабочие восстановили второй путь на месте схода поезда, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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