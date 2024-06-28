Советник главы ДНР объяснил пользу от взятия ВС РФ Раздоловки

Кимаковский: освобождение Раздоловки позволит ВС РФ расширить плацдарм
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ВС РФ улучшат свое положение на северском направлении с помощью освобождения Раздоловки, заявил Кимаковский
ВС РФ улучшат свое положение на северском направлении с помощью освобождения Раздоловки, заявил Кимаковский Фото:
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Российская армия освободила село Раздоловка в ДНР, что поможет ей расширить плацдарм на северском направлении. Также это позволит приблизиться к освобождению Северска. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Раздоловка — это еще один населенный пункт на пути к освобождению Северска. Ее освобождение позволяет нашим силам расширить плацдарм», — передает ТАСС слова Кимаковского. Он добавил, что в связи с этим на несколько дорог снабжения группировки ВСУ на северском направлении будет усилено давление ВС РФ. 

Армия России освободила село 28 июня, в этом приняли участие подразделения «Южной» группировки войск. В связи с этим ВС РФ заняли более выгодные рубежи на направлении. 

Также ранее был освобожден населенный пункт Загорное в Запорожской области. Там также армия России заняла более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, военные РФ нанесли поражение боевой технике и живой силе противника возле Новоселовки и Урожайного, добавили 360.ru.

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Российская армия освободила село Раздоловка в ДНР, что поможет ей расширить плацдарм на северском направлении. Также это позволит приблизиться к освобождению Северска. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский. «Раздоловка — это еще один населенный пункт на пути к освобождению Северска. Ее освобождение позволяет нашим силам расширить плацдарм», — передает ТАСС слова Кимаковского. Он добавил, что в связи с этим на несколько дорог снабжения группировки ВСУ на северском направлении будет усилено давление ВС РФ.  Армия России освободила село 28 июня, в этом приняли участие подразделения «Южной» группировки войск. В связи с этим ВС РФ заняли более выгодные рубежи на направлении.  Также ранее был освобожден населенный пункт Загорное в Запорожской области. Там также армия России заняла более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, военные РФ нанесли поражение боевой технике и живой силе противника возле Новоселовки и Урожайного, добавили 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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