Вооруженные силы России освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом в своей сводке отчиталось Министерство обороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что также военные заняли более выгодные рубежи на этом направлении.
Ранее сообщалось, что бойцы «восточной» группировки освободили пункт Загорное в Запорожской области, передает RT. Также военные нанесли огневое поражение живой силе противника на этом участке фронта.
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