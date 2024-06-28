Российские бойцы освободили Раздоловку в ДНР

28 июня 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе Раздоловки Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом в своей сводке отчиталось Министерство обороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что также военные заняли более выгодные рубежи на этом направлении. Ранее сообщалось, что бойцы «восточной» группировки освободили пункт Загорное в Запорожской области, передает RT. Также военные нанесли огневое поражение живой силе противника на этом участке фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом в своей сводке отчиталось Министерство обороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что также военные заняли более выгодные рубежи на этом направлении. Ранее сообщалось, что бойцы «восточной» группировки освободили пункт Загорное в Запорожской области, передает RT. Также военные нанесли огневое поражение живой силе противника на этом участке фронта.