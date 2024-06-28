Российские бойцы освободили Раздоловку в ДНР

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ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе Раздоловки Фото:
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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом в своей сводке отчиталось Министерство обороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что также военные заняли более выгодные рубежи на этом направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы «восточной» группировки освободили пункт Загорное в Запорожской области, передает RT. Также военные нанесли огневое поражение живой силе противника на этом участке фронта.

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом в своей сводке отчиталось Министерство обороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что также военные заняли более выгодные рубежи на этом направлении. Ранее сообщалось, что бойцы «восточной» группировки освободили пункт Загорное в Запорожской области, передает RT. Также военные нанесли огневое поражение живой силе противника на этом участке фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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