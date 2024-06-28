Медведев обратился к новоиспеченным главам НАТО и Евродипломатии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО, Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Европы и переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Зампред Совбеза заявил, что желает всем им провалов в деятельности.
«Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть — в переводе с дипломатического — максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом», — написал Медведев в своем telegram-канале. Так он отреагировал на назначение Калласа и Рютте и переизбрание на пост фон дер Ляйен.
Ранее новым генеральным секретарем НАТО стал Рютте, он заменил на посту Йенса Столтенберга. Телеканал NOS отметил, что на назначении на должность Марка Рютте поддержал президент Румынии Клаус Йоханнис, передает телеканал ОТР.
Также Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы ЕК. На эту должность ее предложил Евросовет, информацию подтвердил экс-глава Евросовета Шарль Мишель, пишет 360.ru.
В свою очередь, Марк Рютте был назначен на пост генсека НАТО. Политолог, военный эксперт Иван Коновалов на этот счет заявил, что политик будет эскалировать ситуацию с РФ и усиливать поддержку Украины. Также эксперт отметил, что Рютте отличается русофобскими настроениями, передает Pravda.Ru.
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