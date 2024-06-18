Чем известен будущий генсек НАТО Марк Рютте: хождение по дому голышом и стремление к жесткой экономии

Марк Рютте является самым поддерживаемым кандидатом на должность генсека НАТО

18 июня 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Марк Рютте может стать следующи генсеком НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал основным кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Его кандидатура обрела широкую поддержку среди ведущих стран Альянса, включая США, Франция, Великобритания и Германия. Страны-члены НАТО, по большей части, уже достигли консенсуса по вопросу назначения Рютте вместо текущего генсека Йенса Столтенберга. Чем известен будущий генсек — в материале URA.RU. Биография Марк Рютте родился в 1967 году в Гааге. Он получил образование в Лейденском университете, где изучал историю и голландский язык. После окончания университета Рютте начал карьеру как консультант в области связей с общественностью и в 1998 году был избран в Палату представителей от Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 2002 году Рютте возглавил парламентскую фракцию VVD, а в 2006 году стал министром образования, культуры и науки в кабинете Балкененде IV. В 2010 году он стал лидером VVD и премьер-министром страны после победы партии на выборах. На посту премьер-министра Рютте сосредоточил усилия на экономических реформах, включая сокращение дефицита бюджета и реформу рынка труда. Он является сторонником жесткой экономии и известен тем, что выступал против поддержки Греции странами Евросоюза во время экономического кризиса. Свою бережливость он объяснял религией. Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон даже назвал его «будущим европейского консерватизма». Также Рютте любит ходить по дому голым, предварительно закрыв шторы на окнах, о чем сообщал лично в интервью женскому журналу VIVA. И несмотря на занимаемый пост, политик живет в небольшой квартире в Гааге, выплачивая ипотеку, водит подержаный автомобиль и звонит по государственным делам со старого мобильника. Кто его поддерживает Большинство стран НАТО уже пришли к согласию по вопросу замены действующего генсека организации Йенса Столтенберга на Рютте. В альянсе политик ценится за свои навыки переговорщика и богатый опыт руководства правительством. Его кандидатуру уже поддерживают США, Франция, Великобритания и Германия. Венгрия также сняла вето с кандидатуры Рютте и выразила готовность его поддержать. Это произошло, после получения письменных гарантий от политика насчет отказа от давления на страну в вопросе участия в новых планах альянса по поддержке Украины. Избрание генсека Несмотря на то, что срок полномочий Йенса Столтенберга истекает лишь через год, в Брюсселе уже активно обсуждается вопрос о его преемнике. Кроме Рютте, потенциальными кандидатами являются глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ожидается, что имя нового генерального секретаря будет объявлено до июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Столтенберг подтвердил свое намерение оставаться на посту до 1 октября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал основным кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Его кандидатура обрела широкую поддержку среди ведущих стран Альянса, включая США, Франция, Великобритания и Германия. Страны-члены НАТО, по большей части, уже достигли консенсуса по вопросу назначения Рютте вместо текущего генсека Йенса Столтенберга. Чем известен будущий генсек — в материале URA.RU. Марк Рютте родился в 1967 году в Гааге. Он получил образование в Лейденском университете, где изучал историю и голландский язык. После окончания университета Рютте начал карьеру как консультант в области связей с общественностью и в 1998 году был избран в Палату представителей от Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 2002 году Рютте возглавил парламентскую фракцию VVD, а в 2006 году стал министром образования, культуры и науки в кабинете Балкененде IV. В 2010 году он стал лидером VVD и премьер-министром страны после победы партии на выборах. На посту премьер-министра Рютте сосредоточил усилия на экономических реформах, включая сокращение дефицита бюджета и реформу рынка труда. Он является сторонником жесткой экономии и известен тем, что выступал против поддержки Греции странами Евросоюза во время экономического кризиса. Свою бережливость он объяснял религией. Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон даже назвал его «будущим европейского консерватизма». Также Рютте любит ходить по дому голым, предварительно закрыв шторы на окнах, о чем сообщал лично в интервью женскому журналу VIVA. И несмотря на занимаемый пост, политик живет в небольшой квартире в Гааге, выплачивая ипотеку, водит подержаный автомобиль и звонит по государственным делам со старого мобильника. Большинство стран НАТО уже пришли к согласию по вопросу замены действующего генсека организации Йенса Столтенберга на Рютте. В альянсе политик ценится за свои навыки переговорщика и богатый опыт руководства правительством. Его кандидатуру уже поддерживают США, Франция, Великобритания и Германия. Венгрия также сняла вето с кандидатуры Рютте и выразила готовность его поддержать. Это произошло, после получения письменных гарантий от политика насчет отказа от давления на страну в вопросе участия в новых планах альянса по поддержке Украины. Несмотря на то, что срок полномочий Йенса Столтенберга истекает лишь через год, в Брюсселе уже активно обсуждается вопрос о его преемнике. Кроме Рютте, потенциальными кандидатами являются глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ожидается, что имя нового генерального секретаря будет объявлено до июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Столтенберг подтвердил свое намерение оставаться на посту до 1 октября 2024 года.