Будущий руководитель ЛНР из Миасса Ковальчук поблагодарил Путина за доверие

28 июня 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Егор Ковальчук стал выпускником «школы губернаторов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мэр Миасса Ковальчук возглавит правительство ЛНР Президент РФ Владимир Путин 28 июня по видеосвязи провел встречу с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, известной как «школа губернаторов». В числе выпускников мэр Миасса Челябинской области, будущий председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Встреча транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия 24». «В ближайшее время я направлюсь в Луганск — спасибо за доверие. Считаю, что реабилитация новых регионов одна из основных задач на сегодня. Что касается программы — это, безусловно, большая удача для меня. Благодарю вас и академию за прекрасно организованный процесс», — обратился Ковальчук к Путину. Новость по теме Что известно о челябинце Ковальчуке, будущем главе правительства ЛНР Егор Ковальчук стал мэром Миасса 17 мая 2023 года. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО. О том, что кандидатура Ковальчука представлена парламенту Луганской народной республики в качестве председателя правительства региона, стало известно 26 июня. Ковальчук не единственный челябинец, получивший высокую должность в новом регионе. Ранее председателем правительства Запорожья была назначена Ирина Гехт, которая занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин 28 июня по видеосвязи провел встречу с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, известной как «школа губернаторов». В числе выпускников мэр Миасса Челябинской области, будущий председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Встреча транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия 24». «В ближайшее время я направлюсь в Луганск — спасибо за доверие. Считаю, что реабилитация новых регионов одна из основных задач на сегодня. Что касается программы — это, безусловно, большая удача для меня. Благодарю вас и академию за прекрасно организованный процесс», — обратился Ковальчук к Путину. Егор Ковальчук стал мэром Миасса 17 мая 2023 года. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО. О том, что кандидатура Ковальчука представлена парламенту Луганской народной республики в качестве председателя правительства региона, стало известно 26 июня. Ковальчук не единственный челябинец, получивший высокую должность в новом регионе. Ранее председателем правительства Запорожья была назначена Ирина Гехт, которая занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области.