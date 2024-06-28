Будущий руководитель ЛНР из Миасса Ковальчук поблагодарил Путина за доверие

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковальчук Егор. Челябинск, ковальчук егор
Егор Ковальчук стал выпускником «школы губернаторов» Фото:
новость из сюжета
Мэр Миасса Ковальчук возглавит правительство ЛНР

Президент РФ Владимир Путин 28 июня по видеосвязи провел встречу с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, известной как «школа губернаторов». В числе выпускников мэр Миасса Челябинской области, будущий председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Встреча транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«В ближайшее время я направлюсь в Луганск — спасибо за доверие. Считаю, что реабилитация новых регионов одна из основных задач на сегодня. Что касается программы — это, безусловно, большая удача для меня. Благодарю вас и академию за прекрасно организованный процесс», — обратился Ковальчук к Путину.

Новость по теме
Что известно о челябинце Ковальчуке, будущем главе правительства ЛНР

Егор Ковальчук стал мэром Миасса 17 мая 2023 года. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО. О том, что кандидатура Ковальчука представлена парламенту Луганской народной республики в качестве председателя правительства региона, стало известно 26 июня.

Ковальчук не единственный челябинец, получивший высокую должность в новом регионе. Ранее председателем правительства Запорожья была назначена Ирина Гехт, которая занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня по видеосвязи провел встречу с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, известной как «школа губернаторов». В числе выпускников мэр Миасса Челябинской области, будущий председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Встреча транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия 24». «В ближайшее время я направлюсь в Луганск — спасибо за доверие. Считаю, что реабилитация новых регионов одна из основных задач на сегодня. Что касается программы — это, безусловно, большая удача для меня. Благодарю вас и академию за прекрасно организованный процесс», — обратился Ковальчук к Путину. Егор Ковальчук стал мэром Миасса 17 мая 2023 года. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО. О том, что кандидатура Ковальчука представлена парламенту Луганской народной республики в качестве председателя правительства региона, стало известно 26 июня. Ковальчук не единственный челябинец, получивший высокую должность в новом регионе. Ранее председателем правительства Запорожья была назначена Ирина Гехт, которая занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...