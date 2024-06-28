МОК допустил четверых российских дзюдоистов до участия в Олимпиаде

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Открытие объектов Фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, борьба, прием, дзюдо, единоборства, дзюдоисты
Российских дзюдоистов допустили до участия в Олимпиаде в 2024 году (архивное фото) Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских играх 2024 четверых российских дзюдоистов. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков», — сообщается на сайте МОК. Отмечается, что список будет дополняться. Всего у сборной России есть 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских.

Накануне сообщалось также, что участие в Олимпийских играх в Париже примут участие российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева. Решение было принято МОК. Также ранее сообщалось, что российские спортсмены, а именно гребцы, стрелки и пятиборцы не примут участие в Олимпиаде, несмотря на нейтральный статус. Их не допустил МОК. Ранее глава комитета заявил, что все дискуссии об участии россиян прекращены, передает 360.ru.

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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских играх 2024 четверых российских дзюдоистов. Об этом сообщается на сайте комитета. «Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков», — сообщается на сайте МОК. Отмечается, что список будет дополняться. Всего у сборной России есть 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских. Накануне сообщалось также, что участие в Олимпийских играх в Париже примут участие российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева. Решение было принято МОК. Также ранее сообщалось, что российские спортсмены, а именно гребцы, стрелки и пятиборцы не примут участие в Олимпиаде, несмотря на нейтральный статус. Их не допустил МОК. Ранее глава комитета заявил, что все дискуссии об участии россиян прекращены, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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