МОК допустил четверых российских дзюдоистов до участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских играх 2024 четверых российских дзюдоистов. Об этом сообщается на сайте комитета.
«Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков», — сообщается на сайте МОК. Отмечается, что список будет дополняться. Всего у сборной России есть 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских.
Накануне сообщалось также, что участие в Олимпийских играх в Париже примут участие российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева. Решение было принято МОК. Также ранее сообщалось, что российские спортсмены, а именно гребцы, стрелки и пятиборцы не примут участие в Олимпиаде, несмотря на нейтральный статус. Их не допустил МОК. Ранее глава комитета заявил, что все дискуссии об участии россиян прекращены, передает 360.ru.
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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпийских играх 2024 четверых российских дзюдоистов. Об этом сообщается на сайте комитета. «Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков», — сообщается на сайте МОК. Отмечается, что список будет дополняться. Всего у сборной России есть 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских. Накануне сообщалось также, что участие в Олимпийских играх в Париже примут участие российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева. Решение было принято МОК. Также ранее сообщалось, что российские спортсмены, а именно гребцы, стрелки и пятиборцы не примут участие в Олимпиаде, несмотря на нейтральный статус. Их не допустил МОК. Ранее глава комитета заявил, что все дискуссии об участии россиян прекращены, передает 360.ru.