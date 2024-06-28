Екатеринбуржцы выстроились в гигантские очереди на «Ночи музыки» под дождем: главные фото

Тысячи екатеринбуржцев встали в очереди на «Ночи музыки» под дождем
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
Тысячи горожан вышли послушать любимых артистов под дождем Фото:

В Екатеринбурге проходит юбилейная «Ночь музыки» под проливным дождем — осадки в городе начались еще днем, однако это не остановило людей, мечтавших попасть на фестиваль. Некоторые площадки оказались полупустыми, однако из-за ужесточенных правил кое-где появились очереди. Звездным артистам погода не помешала — выступления начались на всех площадках. Подробнее о том, как проходит знаменитый музыкальный фестиваль — в фоторепортаже URA.RU.

Перед площадкой «ГИККОН STAGE» на стадионе «Екатеринбург Арена», где выступает Mary Gu, выстроились гигантские очереди. На площадку нельзя проносить воду в большой таре и колюще-режущие предметы. Участников досматривают перед входом.

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В Екатеринбурге проходит юбилейная «Ночь музыки» под проливным дождем — осадки в городе начались еще днем, однако это не остановило людей, мечтавших попасть на фестиваль. Некоторые площадки оказались полупустыми, однако из-за ужесточенных правил кое-где появились очереди. Звездным артистам погода не помешала — выступления начались на всех площадках. Подробнее о том, как проходит знаменитый музыкальный фестиваль — в фоторепортаже URA.RU. Перед площадкой «ГИККОН STAGE» на стадионе «Екатеринбург Арена», где выступает Mary Gu, выстроились гигантские очереди. На площадку нельзя проносить воду в большой таре и колюще-режущие предметы. Участников досматривают перед входом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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