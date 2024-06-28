Екатеринбуржцы выстроились в гигантские очереди на «Ночи музыки» под дождем: главные фото

В Екатеринбурге проходит юбилейная «Ночь музыки» под проливным дождем — осадки в городе начались еще днем, однако это не остановило людей, мечтавших попасть на фестиваль. Некоторые площадки оказались полупустыми, однако из-за ужесточенных правил кое-где появились очереди. Звездным артистам погода не помешала — выступления начались на всех площадках. Подробнее о том, как проходит знаменитый музыкальный фестиваль — в фоторепортаже URA.RU.
Перед площадкой «ГИККОН STAGE» на стадионе «Екатеринбург Арена», где выступает Mary Gu, выстроились гигантские очереди. На площадку нельзя проносить воду в большой таре и колюще-режущие предметы. Участников досматривают перед входом.
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