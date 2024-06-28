Челябинские школьники собрались на «Атомный выпускной». Фото, видео

В Челябинске начался «Атомный выпускной-2024»

28 июня 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Выпускники Южного Урала собрались на праздник в парке Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В парке Гагарина в Челябинске начался «Атомный выпускной», посвященный окончания учебного года. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят шесть тысяч человек. «Праздник начался в 23 часа. Судя по потоку школьников, их не испугала прохладная погода,» — передает с места событий корреспондент URA.RU. Выпускников со сцены поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поблагодарив за то, что они не побоялись погоды и приехали на праздник, отметив настоящий уральский характер молодых людей. Для выпускников предусмотрели концертную программу, хедлайнерами которой станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер-миллионник ARSLAN (Раиль Арсланов). Как ранее сообщало URA.RU, днем центр Челябинска встал в пробках из-за «Атомного выпускного». Максимальные заторы в десять баллов образовались на улице Энгельса и проспекте Ленина. Подъезды к парку Гагарина перекрыли с 6:00 28 июня. Несмотря на непогоду, праздник для выпускников отменять не стали. Вчерашних школьников не остановила прохладная погода фото Анастасии Шишковой Ожидается, что мероприятие посетят шесть тысяч выпускников фото Анастасии Шишковой Молодежь Челябинской области в течение ночи ожидает насыщенная концертная программа фото Анастасии Шишковой Участники «Атомного выпускного» привезли в парк Гагарина хорошее настроение фото Анастасии Шишковой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парке Гагарина в Челябинске начался «Атомный выпускной», посвященный окончания учебного года. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят шесть тысяч человек. «Праздник начался в 23 часа. Судя по потоку школьников, их не испугала прохладная погода,» — передает с места событий корреспондент URA.RU. Выпускников со сцены поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поблагодарив за то, что они не побоялись погоды и приехали на праздник, отметив настоящий уральский характер молодых людей. Для выпускников предусмотрели концертную программу, хедлайнерами которой станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV, а также музыкальный блогер-миллионник ARSLAN (Раиль Арсланов). Как ранее сообщало URA.RU, днем центр Челябинска встал в пробках из-за «Атомного выпускного». Максимальные заторы в десять баллов образовались на улице Энгельса и проспекте Ленина. Подъезды к парку Гагарина перекрыли с 6:00 28 июня. Несмотря на непогоду, праздник для выпускников отменять не стали.