Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже

29 июня 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Российские дзюдоисты не буду участвовать в Олимпийских играх, отказавшись принять унизительные условия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже, несмотря на приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. «Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — цитирует слова Сергея Соловейчика ТАСС. Как сообщало ранее URA.RU, в числе допущенных и приглашенных спортсменов с российским паспортом стали Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков. Согласно информации с сайта МОК, сборной России предоставили 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже, несмотря на приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. «Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — цитирует слова Сергея Соловейчика ТАСС. Как сообщало ранее URA.RU, в числе допущенных и приглашенных спортсменов с российским паспортом стали Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков. Согласно информации с сайта МОК, сборной России предоставили 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских.