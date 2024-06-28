28 июня 2024

Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже

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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Российские дзюдоисты не буду участвовать в Олимпийских играх, отказавшись принять унизительные условия (архивное фото) Фото:

Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже, несмотря на приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

«Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — цитирует слова Сергея Соловейчика ТАСС.

Как сообщало ранее URA.RU, в числе допущенных и приглашенных спортсменов с российским паспортом стали Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков. Согласно информации с сайта МОК, сборной России предоставили 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских.

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Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже, несмотря на приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. «Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — цитирует слова Сергея Соловейчика ТАСС. Как сообщало ранее URA.RU, в числе допущенных и приглашенных спортсменов с российским паспортом стали Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков. Согласно информации с сайта МОК, сборной России предоставили 12 квот для участия в играх — семь мужских и пять женских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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