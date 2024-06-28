Мощная магнитная буря 29 июня 2024 года: как пережить, что нельзя делать

В субботу, 29 июня, на Землю обрушилась очередная магнитная буря. Таким прогнозом поделились специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. В материале URA.RU собраны основные рекомендации и советы — как безболезненно пережить это явление.
Как долго продлится магнитная буря
По данной астрономов, магнитная буря началась сразу после полуночи и продлится примерно до 12:00 по Москве. Затем магнитное поле постепенно стабилизируется. Оно останется активным до середины дня.
Ученые отмечают, что планету накрыла магнитная волна второго уровня по пятибалльной шкале. Буря образовалась в следствие выброса солнечной массы, пришедшего к Земле днем 28 июня. Выброс был спрогнозирован заранее. Ожидалось, что он будет слабее, но плазменное облако сместилось и произошел более мощный удар. Предыдущая буря была зафиксирована 10 июня.
Что нельзя делать во время бури
Исследования показывают, что во время геомагнитного всплеска повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. При этом плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения Земли.
В такие дни эксперты советуют избегать излишнего напряжения. Во время магнитной бури не нужно усердствовать при выполнении физических упражнений, чтобы не нагружать сердце. Следует придерживаться здорового питания, отдыхать и спать в достаточном количестве, избегать стрессов.
При неблагоприятных условиях не рекомендуется покидать помещение. Если есть возможность, нужно избегайте длительного пребывания на открытом воздухе во время магнитной бури. При первых признаках недомогания нужно обращаться к специалисту.
Основные симптомы
Люди старшего поколения могут быть наиболее чувствительны к магнитным бурям. К основным симптомам относятся:
- головная боль;
- бессонница;
- слабость;
- тахикардия;
- скачки артериального давления.
Как защититься от магнитного воздействия
Чтобы избежать влияния магнитных бурь, необходимо следить за новостями о них. Некоторые явления могут быть более сильными, чем другие, поэтому важно знать, чего ожидать. Также рекомендуется зарядить все портативные устройства, включая мобильные телефоны и ноутбуки. Это поможет снизить риск повреждения оборудования. Ненужную электронику следует отключить от сети. Кроме того, не лишним будет сделать запас продуктов и материалов на экстренный случай. Не нужно панически бояться магнитных бурь. Страх и навязчивые мысли могут негативно повлиять на самочувствие.
Причины магнитных бурь
Одна из наиболее распространенных причин образования магнитной бури — это вспышка на поверхности Солнца, которая высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Вторая причина кроется в корональных выбросах. Они вылетают из короны Солнца (зона пониженных температур). В этих выбросах содержатся заряженные частицы и собственные магнитные поля, которые и оказывают влияние на магнитное поле нашей планеты.
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