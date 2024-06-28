Водка, ЖКУ, загранпаспорт: что подорожает в июле

С 1 июля в России подорожают госпошлины, алкоголь, ипотека и услуги ЖКХ

29 июня 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Россиянам станет сложнее оформить ипотеку Фото: Илья Московец © URA.RU С 1 июля 2024 года россиян ожидает плановое повышение тарифов и стоимости сразу в нескольких сферах. Напрямую подорожание отразится на многих группах населения. Чего именно коснется корректировка цен, URA.RU подготовило в сводном материале. Госпошлины за оформление документов С 1 июля в России возрастет стоимость выдачи заграничных паспортов нового поколения. Теперь взрослым гражданам придется заплатить за биометрический документ шесть тысяч рублей, что на тысячу рублей больше текущей стоимости. Для детей до 14 лет госпошлина увеличится на 500 рублей и составит три тысячи рублей. Изменения коснутся не только оформления паспортов, но и миграционных услуг. Приглашение иностранца в Россию подорожает с 800 до 960 рублей, а разрешение на работу для него теперь будет стоить 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Кроме того, увеличится госпошлина за регистрацию по месту жительства (до 420 рублей), оформление вида на жительство подорожает на тысячу рублей, а получение гражданства — на 700. Оформление загранпаспорта с 1 июля будет обходиться дороже Фото: Александр Константинов © URA.RU Крепкие алкогольные напитки С 1 июля 2024 года минимум на 20-30 рублей увеличатся цены на крепкий алкоголь. Подорожание связано с рядом экономических факторов. В частности, с повышением акциза, ростом затрат на производство алкогольной продукции и удорожанием логистики. По сведениям «Парламентской газеты», минимальная отпускная цена за пол-литра водки у заводов-производителей будет повышена с 229 до 246 рублей, оптовая цена — с 238 до 256 рублей, а розничная — с 281 до 299 рублей. Магазинам, которые будут продавать алкоголь по заниженным ценам, грозят серьезные штрафы и даже аннулирование лицензии. Повышение минимальных цен коснется также коньяка и бренди. Помимо вышеназванных причин, на корректировке стоимости сказалась инфляция. Тарифы ЖКХ Что касается тарифов ЖКХ, то они в России подвергнутся индексации впервые с 2022 года. Изменения коснутся стоимости электроэнергии, водоснабжения и газа, и будут варьироваться от 4 до 15 процентов в различных регионах страны. Наибольшее повышение тарифов предстоит жителям Забайкалья — на 15 процентов, тогда как в Хакасии прирост составит всего 4 процента. Отдельные категории граждан получат возможность оплачивать коммунальные услуги без комиссии, что станет подспорьем для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Россияне станут получать квитанции с проиндексированными тарифами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ипотека С первого июля в России прекращается действие государственной программы субсидирования массовых жилищных кредитов под 8 процентов годовых. Это усложнит процесс приобретения жилья в ипотеку. Однако некоторые категории заемщиков, включая семьи с детьми и IT-специалистов, все еще смогут воспользоваться льготными ипотечными программами. Также такая возможность есть у жителей дальневосточных, северных и новых территорий РФ. Рыночные ставки по ипотеке сейчас начинаются от 17 процентов, а с учетом всех страховок полная стоимость кредита может достигать 19-22 процентов годовых. Льготная ипотека остается актуальной для определенных категорий россиян Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июля 2024 года россиян ожидает плановое повышение тарифов и стоимости сразу в нескольких сферах. Напрямую подорожание отразится на многих группах населения. Чего именно коснется корректировка цен, URA.RU подготовило в сводном материале. С 1 июля в России возрастет стоимость выдачи заграничных паспортов нового поколения. Теперь взрослым гражданам придется заплатить за биометрический документ шесть тысяч рублей, что на тысячу рублей больше текущей стоимости. Для детей до 14 лет госпошлина увеличится на 500 рублей и составит три тысячи рублей. Изменения коснутся не только оформления паспортов, но и миграционных услуг. Приглашение иностранца в Россию подорожает с 800 до 960 рублей, а разрешение на работу для него теперь будет стоить 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Кроме того, увеличится госпошлина за регистрацию по месту жительства (до 420 рублей), оформление вида на жительство подорожает на тысячу рублей, а получение гражданства — на 700. С 1 июля 2024 года минимум на 20-30 рублей увеличатся цены на крепкий алкоголь. Подорожание связано с рядом экономических факторов. В частности, с повышением акциза, ростом затрат на производство алкогольной продукции и удорожанием логистики. По сведениям «Парламентской газеты», минимальная отпускная цена за пол-литра водки у заводов-производителей будет повышена с 229 до 246 рублей, оптовая цена — с 238 до 256 рублей, а розничная — с 281 до 299 рублей. Магазинам, которые будут продавать алкоголь по заниженным ценам, грозят серьезные штрафы и даже аннулирование лицензии. Повышение минимальных цен коснется также коньяка и бренди. Помимо вышеназванных причин, на корректировке стоимости сказалась инфляция. Что касается тарифов ЖКХ, то они в России подвергнутся индексации впервые с 2022 года. Изменения коснутся стоимости электроэнергии, водоснабжения и газа, и будут варьироваться от 4 до 15 процентов в различных регионах страны. Наибольшее повышение тарифов предстоит жителям Забайкалья — на 15 процентов, тогда как в Хакасии прирост составит всего 4 процента. Отдельные категории граждан получат возможность оплачивать коммунальные услуги без комиссии, что станет подспорьем для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. С первого июля в России прекращается действие государственной программы субсидирования массовых жилищных кредитов под 8 процентов годовых. Это усложнит процесс приобретения жилья в ипотеку. Однако некоторые категории заемщиков, включая семьи с детьми и IT-специалистов, все еще смогут воспользоваться льготными ипотечными программами. Также такая возможность есть у жителей дальневосточных, северных и новых территорий РФ. Рыночные ставки по ипотеке сейчас начинаются от 17 процентов, а с учетом всех страховок полная стоимость кредита может достигать 19-22 процентов годовых.