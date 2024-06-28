28 июня 2024

Врач Мясников рассказал, какая ягода спасает от развития рака

Мясников: черешня снижает риск развития рака и болезней сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Не стоит злоупотреблять в поедании черешни, добавил эксперт
Не стоит злоупотреблять в поедании черешни, добавил эксперт Фото:

К снижению риска развития рака и болезней сердца приводит употребление черешни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Черешня благодаря содержанию большого количества антиоксидантов входит в список продуктов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию. Так что черешня, вишня — ягода очень полезная с точки зрения здоровья», — заявил врач в эфире программы на канале Россия 1. Также он предостерег и от чрезмерного поедания ягоды, которое может привести к пагубным последствиям.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее развеяла миф о разгрузочном дне на черешне. Она сообщила, что «черешневые» разгрузочные дни вредны, так как на следующие сутки у человека случится переедание, ведь он не получил необходимые питательные вещества. Таким образом эффект полностью пропадет. По ее словам, 300-400 граммов ягоды в день достаточно, чтобы не бояться набора веса.

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К снижению риска развития рака и болезней сердца приводит употребление черешни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Черешня благодаря содержанию большого количества антиоксидантов входит в список продуктов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию. Так что черешня, вишня — ягода очень полезная с точки зрения здоровья», — заявил врач в эфире программы на канале Россия 1. Также он предостерег и от чрезмерного поедания ягоды, которое может привести к пагубным последствиям. Врач-диетолог Наталья Круглова ранее развеяла миф о разгрузочном дне на черешне. Она сообщила, что «черешневые» разгрузочные дни вредны, так как на следующие сутки у человека случится переедание, ведь он не получил необходимые питательные вещества. Таким образом эффект полностью пропадет. По ее словам, 300-400 граммов ягоды в день достаточно, чтобы не бояться набора веса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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