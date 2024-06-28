28 июня 2024

Байден признал свои ошибки на теледебатах с Трампом

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден назвал Дональда Трампа «настоящей угрозой» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден признал, что его выступление на теледебатах с бывши американским лидером Дональдом Трампом не было на высоте. Об этом он заявил во время сбора средств для своей избирательной кампании в Северной Каролине, трансляция которого шла на сайте Белого дома.

«Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду. Я знаю, что хорошо, а что плохо», — приводит слова президента Белый дом в соцсети Х. Байден также повторил свою позицию относительно Трампа, назвав его «настоящей угрозой для страны».

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня. Сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». При этом сам действующий президент заявил, что будет участвовать во втором туре дебатов с Трампом.

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Президент США Джо Байден признал, что его выступление на теледебатах с бывши американским лидером Дональдом Трампом не было на высоте. Об этом он заявил во время сбора средств для своей избирательной кампании в Северной Каролине, трансляция которого шла на сайте Белого дома. «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду. Я знаю, что хорошо, а что плохо», — приводит слова президента Белый дом в соцсети Х. Байден также повторил свою позицию относительно Трампа, назвав его «настоящей угрозой для страны». Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня. Сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». При этом сам действующий президент заявил, что будет участвовать во втором туре дебатов с Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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