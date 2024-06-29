В Киргизии ввели режим ЧС после гибели семи человек

Люди погибли в результате схода селевых потоков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноокатском районе Ошской области Киргизии объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после схода селевых потоков и гибели семи человек. Об этом сообщили в МЧС республики.

«В Ноокатском районе после схода селей введен режим ЧС», — сказал ТАСС представитель ведомства. На место происшествия направлены отряды МЧС для ликвидации последствий стихийного бедствия.

По предварительным данным, обнаружены тела трех человек. Они погибли во время схода вызванных обильными дождями селевых потоков. Несколько десятков одноэтажных жилых домов и автомобильных дорог оказались подтоплены. Кроме того, повреждены два моста через реки.