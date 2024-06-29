Мать Кадырова получила награду за служение религии. Видео

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Рамзан Кадыров рассказал о том, как его мать Аймани получила высшую награду за служение Исламу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Чечне вручили орден «За служение религии Ислам» I степени матери главы Чеченской республики — президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Уважаемый муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев торжественно вручил главную награду мусульман ЧР — орден „За служение религии Ислам“ I степени любимой маме, президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне», — написал Кадыров в свое telegram-канале. Он подчеркнул, что общественный фонд, который возглавляет его мать, внес несоизмеримый вклад в укрепление Ислама и защиту религиозных ценностей. Фонд работает на протяжении около 20 лет.

Рамзан Кадыров в начале прошлого года также отмечал работу своей матери — та предоставляла поддержку участникам спецоперации на Украине. Бойцов обеспечивали всем необходимым. Ранее сыновья Кадырова также получили высшие ордена парламента Чечни, передает 360.ru. В 2024 году российский глава Владимир Путин также главу Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени», передает «Национальная служба новостей».

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В Чечне вручили орден «За служение религии Ислам» I степени матери главы Чеченской республики — президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров. «Уважаемый муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев торжественно вручил главную награду мусульман ЧР — орден „За служение религии Ислам“ I степени любимой маме, президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне», — написал Кадыров в свое telegram-канале. Он подчеркнул, что общественный фонд, который возглавляет его мать, внес несоизмеримый вклад в укрепление Ислама и защиту религиозных ценностей. Фонд работает на протяжении около 20 лет. Рамзан Кадыров в начале прошлого года также отмечал работу своей матери — та предоставляла поддержку участникам спецоперации на Украине. Бойцов обеспечивали всем необходимым. Ранее сыновья Кадырова также получили высшие ордена парламента Чечни, передает 360.ru. В 2024 году российский глава Владимир Путин также главу Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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