Мать Кадырова получила награду за служение религии. Видео

29 июня 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал о том, как его мать Аймани получила высшую награду за служение Исламу Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чечне вручили орден «За служение религии Ислам» I степени матери главы Чеченской республики — президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров. «Уважаемый муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев торжественно вручил главную награду мусульман ЧР — орден „За служение религии Ислам“ I степени любимой маме, президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне», — написал Кадыров в свое telegram-канале. Он подчеркнул, что общественный фонд, который возглавляет его мать, внес несоизмеримый вклад в укрепление Ислама и защиту религиозных ценностей. Фонд работает на протяжении около 20 лет. Рамзан Кадыров в начале прошлого года также отмечал работу своей матери — та предоставляла поддержку участникам спецоперации на Украине. Бойцов обеспечивали всем необходимым. Ранее сыновья Кадырова также получили высшие ордена парламента Чечни, передает 360.ru. В 2024 году российский глава Владимир Путин также главу Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чечне вручили орден «За служение религии Ислам» I степени матери главы Чеченской республики — президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров. «Уважаемый муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев торжественно вручил главную награду мусульман ЧР — орден „За служение религии Ислам“ I степени любимой маме, президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне», — написал Кадыров в свое telegram-канале. Он подчеркнул, что общественный фонд, который возглавляет его мать, внес несоизмеримый вклад в укрепление Ислама и защиту религиозных ценностей. Фонд работает на протяжении около 20 лет. Рамзан Кадыров в начале прошлого года также отмечал работу своей матери — та предоставляла поддержку участникам спецоперации на Украине. Бойцов обеспечивали всем необходимым. Ранее сыновья Кадырова также получили высшие ордена парламента Чечни, передает 360.ru. В 2024 году российский глава Владимир Путин также главу Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени», передает «Национальная служба новостей».