Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пляжу

В больницах Севастополя продолжают находиться 23 пострадавших, включая троих детей, после атаки ВСУ на город 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе трое детей», — заявил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Он также уточнил, что в московских клиниках на лечении находятся 22 человека, из которых 12 детей и 10 взрослых.
Губернатор подчеркнул, что состояние троих пациентов в Москве оценивается как стабильно тяжелое, 12 находятся в состоянии средней тяжести, и семь человек — в легкой степени тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.
ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. Для удара противник воспользовался оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В результате атаки более 100 мирных жителей пострадали, трое погибло.
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