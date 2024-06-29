Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пляжу

Развожаев: после удара ВСУ в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
ВСУ атаковали Севастополь 23 июня, количество пострадавших превысило 100 человек Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В больницах Севастополя продолжают находиться 23 пострадавших, включая троих детей, после атаки ВСУ на город 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе трое детей», — заявил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Он также уточнил, что в московских клиниках на лечении находятся 22 человека, из которых 12 детей и 10 взрослых.

Губернатор подчеркнул, что состояние троих пациентов в Москве оценивается как стабильно тяжелое, 12 находятся в состоянии средней тяжести, и семь человек — в легкой степени тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. Для удара противник воспользовался оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В результате атаки более 100 мирных жителей пострадали, трое погибло.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В больницах Севастополя продолжают находиться 23 пострадавших, включая троих детей, после атаки ВСУ на город 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе трое детей», — заявил Развожаев в своем официальном telegram-канале. Он также уточнил, что в московских клиниках на лечении находятся 22 человека, из которых 12 детей и 10 взрослых. Губернатор подчеркнул, что состояние троих пациентов в Москве оценивается как стабильно тяжелое, 12 находятся в состоянии средней тяжести, и семь человек — в легкой степени тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии. ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. Для удара противник воспользовался оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В результате атаки более 100 мирных жителей пострадали, трое погибло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...