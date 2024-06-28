В ХМАО на 30 июня перенесли этнофестиваль «Югорские обласы», где пройдут соревнования на национальных лодках ханты и манси (обласах). Об этом организаторы сообщили в telegram-канале «ЮграМегаСпорт».
«Погодные условия не дадут нам сегодня насладиться этнофестивалем. И мы приняли решение перенести всю программу на завтра, 30 июня. Культурная программа мероприятия пройдет по расписанию. Решение о переносе спортивной части „Югорских обласов“ принимает главный судья соревнований», — говорится в сообщении.
Видео с места проведения фестиваля поделился читатель URA.RU. Площадку для «Югорских обласов» обустроили в районе протоки Байбалаковская. Из-за ливня дороги к локации сильно размыло. Территорию расчищают тракторы.
Дождь и сильный ветер также сорвали развлекательные программы в честь Дня молодежи в ХМАО. Во многих городах мероприятия решили перенести на 30 июня.
Видео: читатель URA.RU
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