Песков раскрыл подробности жизни собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, адаптируются в Москве

29 июня 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Собаки, подаренные Ким Чен Ыном, уже адаптируются в Москве, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, приехали ли щенки в столицу и прошли ли необходимый карантин. Ранее Путин посетил КНДР с рабочим визитом. В ходе поездки лидеры двух стран обменялись подарками. Глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту две охотничьи собаки крайне редкой породы пхунсан. Российский лидер уже занялся их дрессировкой, соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, приехали ли щенки в столицу и прошли ли необходимый карантин. Ранее Путин посетил КНДР с рабочим визитом. В ходе поездки лидеры двух стран обменялись подарками. Глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту две охотничьи собаки крайне редкой породы пхунсан. Российский лидер уже занялся их дрессировкой, соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин.