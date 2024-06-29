Песков раскрыл подробности жизни собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, приехали ли щенки в столицу и прошли ли необходимый карантин.
Ранее Путин посетил КНДР с рабочим визитом. В ходе поездки лидеры двух стран обменялись подарками. Глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту две охотничьи собаки крайне редкой породы пхунсан. Российский лидер уже занялся их дрессировкой, соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин.
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