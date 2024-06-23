Появились кадры, как Путин дрессирует собак, подаренных Ким Чен Ыном

23 июня 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Путин встретился с Ким Чен Ыном в КНДР 18—19 июня Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Журналист Павел Зарубин впервые опубликовал видео, где президент России Владимир Путин дрессирует собак редкой корейской породы, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Зарубин отметил, что порода называется пхунсан, и при их дрессировке требуется много терпения. «Путин тут же провел краткую первую дрессировку», — написал Зарубин, выложив видео с дрессировкой. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18 июня. Сам он преподнес Ким Чен Ыну в подарок автомобиль Aurus. Уточняется, что у северокорейского лидера это уже второй такой автомобиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Павел Зарубин впервые опубликовал видео, где президент России Владимир Путин дрессирует собак редкой корейской породы, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Зарубин отметил, что порода называется пхунсан, и при их дрессировке требуется много терпения. «Путин тут же провел краткую первую дрессировку», — написал Зарубин, выложив видео с дрессировкой. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18 июня. Сам он преподнес Ким Чен Ыну в подарок автомобиль Aurus. Уточняется, что у северокорейского лидера это уже второй такой автомобиль.