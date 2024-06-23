Появились кадры, как Путин дрессирует собак, подаренных Ким Чен Ыном

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Путин встретился с Ким Чен Ыном в КНДР 18—19 июня Фото:

Журналист Павел Зарубин впервые опубликовал видео, где президент России Владимир Путин дрессирует собак редкой корейской породы, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Зарубин отметил, что порода называется пхунсан, и при их дрессировке требуется много терпения.

«Путин тут же провел краткую первую дрессировку», — написал Зарубин, выложив видео с дрессировкой. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста.

Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18 июня. Сам он преподнес Ким Чен Ыну в подарок автомобиль Aurus. Уточняется, что у северокорейского лидера это уже второй такой автомобиль.

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Журналист Павел Зарубин впервые опубликовал видео, где президент России Владимир Путин дрессирует собак редкой корейской породы, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Зарубин отметил, что порода называется пхунсан, и при их дрессировке требуется много терпения. «Путин тут же провел краткую первую дрессировку», — написал Зарубин, выложив видео с дрессировкой. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18 июня. Сам он преподнес Ким Чен Ыну в подарок автомобиль Aurus. Уточняется, что у северокорейского лидера это уже второй такой автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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