Появились кадры, как Путин дрессирует собак, подаренных Ким Чен Ыном

Журналист Павел Зарубин впервые опубликовал видео, где президент России Владимир Путин дрессирует собак редкой корейской породы, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Зарубин отметил, что порода называется пхунсан, и при их дрессировке требуется много терпения.
«Путин тут же провел краткую первую дрессировку», — написал Зарубин, выложив видео с дрессировкой. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста.
Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18 июня. Сам он преподнес Ким Чен Ыну в подарок автомобиль Aurus. Уточняется, что у северокорейского лидера это уже второй такой автомобиль.
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