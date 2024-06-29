Женщина едва не погибла от рака из-за игнорирования боли в животе

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УЗИ не показало каких-либо серьезных патологий, в результате болезнь зашла слишком далеко Фото:

Жительница Австралии Николь Мерфи, 44-летняя мать-одиночка, в течение шести месяцев игнорировала болезненные спазмы в животе. А потом у нее диагностировали рак кишечника. Об этом рассказала сама Николь.

«К тому времени, когда Николь почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы потребовать от врачей конкретный диагноз, было слишком поздно. Анализы показали, что у нее рак кишечника четвертой стадии, неизлечимое заболевание», — сообщает портал FEMALE.

Сначала Николь было неловко обращаться к врачам — она списывала боли на предменопаузу. «У меня никогда не было подобных проблем. Я и подумать не могла, что это нечто серьезное», — сказала Николь. Когда же женщина наконец пошла к врачу, то ни анализы, ни УЗИ, ни сами врачи не выявили серьезных проблем. Ее пытались лечить диетой, затем — антибиотиками. И лишь после того, как у Николь начались нестерпимые боли в животе и поднялась температура, врачи решили, что необходима операция. В результате операции была обнаружена раковая опухоль. Ее удалили вместе с частью кишечника, однако болезнь уже распространилась дальше. У Николь были обнаружены множественные метастазы в печени и в грудном отделе позвоночника. Сейчас ее лечат с помощью иммунотерапии.

«Я прошла путь от старой себя, заплаканной и напуганной этим, до себя настоящей, злой и решительной, думающей о том, что же мне нужно сделать, чтобы победить это», — рассказала Николь. Она готова бороться ради своих сыновей и советует другим внимательнее относиться к каждой мелочи в своем организме.

Ранее стало известно о мужчине из Британии, у которого также рак обнаружили слишком поздно. А 42-летняя женщина, неизлечимо больная раком, составила список важнейших дел, которые хотела успеть сделать до конца жизни.

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Жительница Австралии Николь Мерфи, 44-летняя мать-одиночка, в течение шести месяцев игнорировала болезненные спазмы в животе. А потом у нее диагностировали рак кишечника. Об этом рассказала сама Николь. «К тому времени, когда Николь почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы потребовать от врачей конкретный диагноз, было слишком поздно. Анализы показали, что у нее рак кишечника четвертой стадии, неизлечимое заболевание», — сообщает портал FEMALE. Сначала Николь было неловко обращаться к врачам — она списывала боли на предменопаузу. «У меня никогда не было подобных проблем. Я и подумать не могла, что это нечто серьезное», — сказала Николь. Когда же женщина наконец пошла к врачу, то ни анализы, ни УЗИ, ни сами врачи не выявили серьезных проблем. Ее пытались лечить диетой, затем — антибиотиками. И лишь после того, как у Николь начались нестерпимые боли в животе и поднялась температура, врачи решили, что необходима операция. В результате операции была обнаружена раковая опухоль. Ее удалили вместе с частью кишечника, однако болезнь уже распространилась дальше. У Николь были обнаружены множественные метастазы в печени и в грудном отделе позвоночника. Сейчас ее лечат с помощью иммунотерапии. «Я прошла путь от старой себя, заплаканной и напуганной этим, до себя настоящей, злой и решительной, думающей о том, что же мне нужно сделать, чтобы победить это», — рассказала Николь. Она готова бороться ради своих сыновей и советует другим внимательнее относиться к каждой мелочи в своем организме. Ранее стало известно о мужчине из Британии, у которого также рак обнаружили слишком поздно. А 42-летняя женщина, неизлечимо больная раком, составила список важнейших дел, которые хотела успеть сделать до конца жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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