Женщина едва не погибла от рака из-за игнорирования боли в животе

29 июня 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

УЗИ не показало каких-либо серьезных патологий, в результате болезнь зашла слишком далеко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Австралии Николь Мерфи, 44-летняя мать-одиночка, в течение шести месяцев игнорировала болезненные спазмы в животе. А потом у нее диагностировали рак кишечника. Об этом рассказала сама Николь. «К тому времени, когда Николь почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы потребовать от врачей конкретный диагноз, было слишком поздно. Анализы показали, что у нее рак кишечника четвертой стадии, неизлечимое заболевание», — сообщает портал FEMALE . Сначала Николь было неловко обращаться к врачам — она списывала боли на предменопаузу. «У меня никогда не было подобных проблем. Я и подумать не могла, что это нечто серьезное», — сказала Николь. Когда же женщина наконец пошла к врачу, то ни анализы, ни УЗИ, ни сами врачи не выявили серьезных проблем. Ее пытались лечить диетой, затем — антибиотиками. И лишь после того, как у Николь начались нестерпимые боли в животе и поднялась температура, врачи решили, что необходима операция. В результате операции была обнаружена раковая опухоль. Ее удалили вместе с частью кишечника, однако болезнь уже распространилась дальше. У Николь были обнаружены множественные метастазы в печени и в грудном отделе позвоночника. Сейчас ее лечат с помощью иммунотерапии. «Я прошла путь от старой себя, заплаканной и напуганной этим, до себя настоящей, злой и решительной, думающей о том, что же мне нужно сделать, чтобы победить это», — рассказала Николь. Она готова бороться ради своих сыновей и советует другим внимательнее относиться к каждой мелочи в своем организме. Ранее стало известно о мужчине из Британии, у которого также рак обнаружили слишком поздно. А 42-летняя женщина, неизлечимо больная раком, составила список важнейших дел, которые хотела успеть сделать до конца жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Австралии Николь Мерфи, 44-летняя мать-одиночка, в течение шести месяцев игнорировала болезненные спазмы в животе. А потом у нее диагностировали рак кишечника. Об этом рассказала сама Николь. «К тому времени, когда Николь почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы потребовать от врачей конкретный диагноз, было слишком поздно. Анализы показали, что у нее рак кишечника четвертой стадии, неизлечимое заболевание», — сообщает портал FEMALE. Сначала Николь было неловко обращаться к врачам — она списывала боли на предменопаузу. «У меня никогда не было подобных проблем. Я и подумать не могла, что это нечто серьезное», — сказала Николь. Когда же женщина наконец пошла к врачу, то ни анализы, ни УЗИ, ни сами врачи не выявили серьезных проблем. Ее пытались лечить диетой, затем — антибиотиками. И лишь после того, как у Николь начались нестерпимые боли в животе и поднялась температура, врачи решили, что необходима операция. В результате операции была обнаружена раковая опухоль. Ее удалили вместе с частью кишечника, однако болезнь уже распространилась дальше. У Николь были обнаружены множественные метастазы в печени и в грудном отделе позвоночника. Сейчас ее лечат с помощью иммунотерапии. «Я прошла путь от старой себя, заплаканной и напуганной этим, до себя настоящей, злой и решительной, думающей о том, что же мне нужно сделать, чтобы победить это», — рассказала Николь. Она готова бороться ради своих сыновей и советует другим внимательнее относиться к каждой мелочи в своем организме. Ранее стало известно о мужчине из Британии, у которого также рак обнаружили слишком поздно. А 42-летняя женщина, неизлечимо больная раком, составила список важнейших дел, которые хотела успеть сделать до конца жизни.