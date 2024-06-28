Из двух загородных лагерей Озерска экстренно эвакуировали детей

29 июня 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Детей уже передали родителям (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из двух загородных лагерей «Орленок» и «Звездочка» около Озерска (Челябинская область) 29 июня экстренно эвакуировали детей из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба ПО «Маяк». «Юных озерчан, эвакуированных из детских лагерей из-за аварийного отключения электричества, централизованно доставили в Озерск и передали родителям до устранения ситуации», — говорится в сообществе «Мы с Маяка. Атомный Озерск 74» в группе «ВКонтакте». Из лагерей «Орленок» и «Звездочка» эвакуировали 550 детей. Аварийное отключение произошло из-за сильного ветра. Ситуация находится на контроле руководства округа и предприятия. По примерным оценкам, на устранение ситуации уйдет до двух суток. В Челябинской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. Циклон принес в регион сильные дожди и ветер. В ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпало 77% от месячной нормы осадков, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. В Саткинском районе река Каменка вышла из берегов, разрушила мост, рядом с которыми в почве образовался огромный провал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из двух загородных лагерей «Орленок» и «Звездочка» около Озерска (Челябинская область) 29 июня экстренно эвакуировали детей из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба ПО «Маяк». «Юных озерчан, эвакуированных из детских лагерей из-за аварийного отключения электричества, централизованно доставили в Озерск и передали родителям до устранения ситуации», — говорится в сообществе «Мы с Маяка. Атомный Озерск 74» в группе «ВКонтакте». Из лагерей «Орленок» и «Звездочка» эвакуировали 550 детей. Аварийное отключение произошло из-за сильного ветра. Ситуация находится на контроле руководства округа и предприятия. По примерным оценкам, на устранение ситуации уйдет до двух суток. В Челябинской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. Циклон принес в регион сильные дожди и ветер. В ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпало 77% от месячной нормы осадков, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. В Саткинском районе река Каменка вышла из берегов, разрушила мост, рядом с которыми в почве образовался огромный провал.