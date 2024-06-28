28 июня 2024

Из двух загородных лагерей Озерска экстренно эвакуировали детей

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых, зарница, военная подготовка, военные игры
Детей уже передали родителям (архивное фото) Фото:

Из двух загородных лагерей «Орленок» и «Звездочка» около Озерска (Челябинская область) 29 июня экстренно эвакуировали детей из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба ПО «Маяк».

«Юных озерчан, эвакуированных из детских лагерей из-за аварийного отключения электричества, централизованно доставили в Озерск и передали родителям до устранения ситуации», — говорится в сообществе «Мы с Маяка. Атомный Озерск 74» в группе «ВКонтакте». Из лагерей «Орленок» и «Звездочка» эвакуировали 550 детей.

Аварийное отключение произошло из-за сильного ветра. Ситуация находится на контроле руководства округа и предприятия. По примерным оценкам, на устранение ситуации уйдет до двух суток.

В Челябинской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. Циклон принес в регион сильные дожди и ветер. В ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпало 77% от месячной нормы осадков, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. В Саткинском районе река Каменка вышла из берегов, разрушила мост, рядом с которыми в почве образовался огромный провал.

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Из двух загородных лагерей «Орленок» и «Звездочка» около Озерска (Челябинская область) 29 июня экстренно эвакуировали детей из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба ПО «Маяк». «Юных озерчан, эвакуированных из детских лагерей из-за аварийного отключения электричества, централизованно доставили в Озерск и передали родителям до устранения ситуации», — говорится в сообществе «Мы с Маяка. Атомный Озерск 74» в группе «ВКонтакте». Из лагерей «Орленок» и «Звездочка» эвакуировали 550 детей. Аварийное отключение произошло из-за сильного ветра. Ситуация находится на контроле руководства округа и предприятия. По примерным оценкам, на устранение ситуации уйдет до двух суток. В Челябинской области на 29 июня объявлено штормовое предупреждение. Циклон принес в регион сильные дожди и ветер. В ночь на 29 июня в Катав-Ивановском районе выпало 77% от месячной нормы осадков, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. В Саткинском районе река Каменка вышла из берегов, разрушила мост, рядом с которыми в почве образовался огромный провал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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