Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко приехал в Кольцово, где после приземления самолет из Тобольска выбросило за полосу. На месте организована проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Сейчас проводятся надзорные мероприятия в целях последующей проверки исполнения законодательства о безопасности полетов», — следует из сообщения.
Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас пассажиров доставили в терминал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме.
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