В Кольцово на место неудачной посадки самолета из Тобольска приехал прокурор, идет проверка. Фото

В Кольцово идет проверка из-за выкатывания самолета из Тобольска за пределы ВПП

29 июня 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

На месте посадки организована проверка Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко приехал в Кольцово, где после приземления самолет из Тобольска выбросило за полосу. На месте организована проверка, рассказали в пресс-службе ведомства. «Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Сейчас проводятся надзорные мероприятия в целях последующей проверки исполнения законодательства о безопасности полетов», — следует из сообщения. Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас пассажиров доставили в терминал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме. На месте организована проверка пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко приехал в Кольцово, где после приземления самолет из Тобольска выбросило за полосу. На месте организована проверка, рассказали в пресс-службе ведомства. «Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Сейчас проводятся надзорные мероприятия в целях последующей проверки исполнения законодательства о безопасности полетов», — следует из сообщения. Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас пассажиров доставили в терминал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме.