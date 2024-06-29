В Кольцово на место неудачной посадки самолета из Тобольска приехал прокурор, идет проверка. Фото

В Кольцово идет проверка из-за выкатывания самолета из Тобольска за пределы ВПП
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте посадки организована проверка
На месте посадки организована проверка Фото:

Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко приехал в Кольцово, где после приземления самолет из Тобольска выбросило за полосу. На месте организована проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Сейчас проводятся надзорные мероприятия в целях последующей проверки исполнения законодательства о безопасности полетов», — следует из сообщения.

Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас пассажиров доставили в терминал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме.

На месте организована проверка
На месте организована проверка
Фото:
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров
Фото:

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Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко приехал в Кольцово, где после приземления самолет из Тобольска выбросило за полосу. На месте организована проверка, рассказали в пресс-службе ведомства. «Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Сейчас проводятся надзорные мероприятия в целях последующей проверки исполнения законодательства о безопасности полетов», — следует из сообщения. Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас пассажиров доставили в терминал, авиагавань продолжает работать в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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