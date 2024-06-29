Рэпер Элджей ударил журналиста Shot после вопроса о долгах Ивлеевой. Видео

29 июня 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Элджей пытался выбить телефон из рук журналиста, который задавал ему вопросы о долгах Ивлеевой Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российский хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) в Москве ударил корреспондента telegram-канала Shot, потому что тот спросил артиста о долгах блогера Анастасии Ивлеевой. Она приходится ему бывшей женой. Об этом сообщил сам telegram-канал. «Элджей ударил корреспондента Shot после своего концерта в Москве. Рэпера выбесил вопрос о долгах Ивлеевой», — передает telegram-канал. Концерт рэпера Элджея и исполнительницы ANIKV состоялся в Москве. Артист прибыл на площадку Atmosphere, расположенную недалеко от делового центра «Москва-Сити», на черном Mercedes спустя два часа после начала вечеринки, на сцену он вышел еще позже. Элджей исполнил композиции, вызывавшие ранее дискуссии о возможном запрете его выступлений. В течение часа прозвучали треки о «мариванне», «синих танцах на баре» и совместная песня с Алишером Моргенштерном* (признан в РФ иноагентом) о Cadillac. После выступления Элджей покинул сцену и отправился на вокзал, где его уже ожидал вагон поезда, следующего в Санкт-Петербург. Там рэпер столкнулся с корреспондентом telegram-канала Shot. На вопросы, в частности, о бывшей жене Анастасии Ивлеевой, Элджей отреагировал эмоционально и попытался выбить телефон из рук журналиста, после чего ушел в свое купе. В конце 2023 года Анастасия Ивлеева устроила вечеринку, которая привлекла внимание общественности благодаря откровенным нарядам гостей. После мероприятия на блогершу и присутствующих обрушилась волна критики со стороны общества. Это привело к потере рекламных контрактов с некоторыми крупными брендами. Адвокат Андрей Алешкин выступил в поддержку Анастасии Ивлеевой и гостей вечеринки. Он выразил мнение, что их сделали козлами отпущения, несправедливо обвинив в происходящем. После мероприятия выяснилось, что у блогерши имеются большие задолженности. Ивлеевой заблокировали счета с 14 июня. Федеральная налоговая служба (ФНС) в качестве причины блокировки назвала долги блогерши в размере свыше 11,3 млн рублей, пишет VSE42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) в Москве ударил корреспондента telegram-канала Shot, потому что тот спросил артиста о долгах блогера Анастасии Ивлеевой. Она приходится ему бывшей женой. Об этом сообщил сам telegram-канал. «Элджей ударил корреспондента Shot после своего концерта в Москве. Рэпера выбесил вопрос о долгах Ивлеевой», — передает telegram-канал. Концерт рэпера Элджея и исполнительницы ANIKV состоялся в Москве. Артист прибыл на площадку Atmosphere, расположенную недалеко от делового центра «Москва-Сити», на черном Mercedes спустя два часа после начала вечеринки, на сцену он вышел еще позже. Элджей исполнил композиции, вызывавшие ранее дискуссии о возможном запрете его выступлений. В течение часа прозвучали треки о «мариванне», «синих танцах на баре» и совместная песня с Алишером Моргенштерном* (признан в РФ иноагентом) о Cadillac. После выступления Элджей покинул сцену и отправился на вокзал, где его уже ожидал вагон поезда, следующего в Санкт-Петербург. Там рэпер столкнулся с корреспондентом telegram-канала Shot. На вопросы, в частности, о бывшей жене Анастасии Ивлеевой, Элджей отреагировал эмоционально и попытался выбить телефон из рук журналиста, после чего ушел в свое купе. В конце 2023 года Анастасия Ивлеева устроила вечеринку, которая привлекла внимание общественности благодаря откровенным нарядам гостей. После мероприятия на блогершу и присутствующих обрушилась волна критики со стороны общества. Это привело к потере рекламных контрактов с некоторыми крупными брендами. Адвокат Андрей Алешкин выступил в поддержку Анастасии Ивлеевой и гостей вечеринки. Он выразил мнение, что их сделали козлами отпущения, несправедливо обвинив в происходящем. После мероприятия выяснилось, что у блогерши имеются большие задолженности. Ивлеевой заблокировали счета с 14 июня. Федеральная налоговая служба (ФНС) в качестве причины блокировки назвала долги блогерши в размере свыше 11,3 млн рублей, пишет VSE42.RU.