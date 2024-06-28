Жители Тобольска признались в любви экс-мэру Афанасьеву. Видео

Жители Тобольска поблагодарили экс-мэра Афанасьева за работу

29 июня 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Максим Афанасьев приехал в Тобольск на День города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тобольска (Тюменская область) окружили бывшего мэра Максима Афанасьева, который приехала на День города в Тобольский кремль. Люди обнимали и благодарили его за работу на посту главы Тобольска. Об этом сообщил журналист URA.RU с места события. «Люди встретили Максима Афанасьева, когда он прогуливался на Дне города. Жители его обнимали, благодарили. Он успел всем уделить время», — рассказал журналист URA.RU. Бывший глава города 29 июня выступил перед людьми на главной сцене Тобольского кремля. Люди выкрикивали ему просьбы, чтобы он не уходил. Кто-то кричал слова благодарности. Он, в свою очередь, пообещал проконтролировать все проекты, которые он хотел осуществить, когда вступал в должность мэра города. Также он пообещал приезжать. Афанасьев отметил, что Тобольск стал ему родным городом. Максим Афанасьев официально покинул должность главы Тобольска. 28 июня городская дума приняла его отставку. Депутаты гордумы Тюмени 27 июня выбрали его на должность мэра города. Он займет место Руслана Кухарука, который покинул пост, чтобы стать губернатором ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тобольска (Тюменская область) окружили бывшего мэра Максима Афанасьева, который приехала на День города в Тобольский кремль. Люди обнимали и благодарили его за работу на посту главы Тобольска. Об этом сообщил журналист URA.RU с места события. «Люди встретили Максима Афанасьева, когда он прогуливался на Дне города. Жители его обнимали, благодарили. Он успел всем уделить время», — рассказал журналист URA.RU. Бывший глава города 29 июня выступил перед людьми на главной сцене Тобольского кремля. Люди выкрикивали ему просьбы, чтобы он не уходил. Кто-то кричал слова благодарности. Он, в свою очередь, пообещал проконтролировать все проекты, которые он хотел осуществить, когда вступал в должность мэра города. Также он пообещал приезжать. Афанасьев отметил, что Тобольск стал ему родным городом. Максим Афанасьев официально покинул должность главы Тобольска. 28 июня городская дума приняла его отставку. Депутаты гордумы Тюмени 27 июня выбрали его на должность мэра города. Он займет место Руслана Кухарука, который покинул пост, чтобы стать губернатором ХМАО.