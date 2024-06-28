Максим Афанасьев ушел в отставку с должности мэра Тобольска

28 июня 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Мэр Тобольска сложил полномочия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тобольска Максим Афанасьев официально покинул должность. 28 июня городская дума приняла его отставку. Об этом экс-глава администрации написал в своем telegram-канале. «Сегодня городская дума приняла мою отставку с должности главы Тобольска. С 1 июля буду работать на новом месте. Хочу заверить тоболяков, что слово не разойдется с делом. Все мероприятия, которые я месяц назад озвучил в рамках своей предвыборной программы на следующую пятилетку, будут в полном объеме реализованы», — отметил Афанасьев. Как ранее писало URA.RU, 27 июня депутаты гордумы Тюмени выбрали Максима Афанасьева на должность мэра города. Он займет место Руслана Кухарука, который покинул администрацию, чтобы стать губернатором ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тобольска Максим Афанасьев официально покинул должность. 28 июня городская дума приняла его отставку. Об этом экс-глава администрации написал в своем telegram-канале. «Сегодня городская дума приняла мою отставку с должности главы Тобольска. С 1 июля буду работать на новом месте. Хочу заверить тоболяков, что слово не разойдется с делом. Все мероприятия, которые я месяц назад озвучил в рамках своей предвыборной программы на следующую пятилетку, будут в полном объеме реализованы», — отметил Афанасьев. Как ранее писало URA.RU, 27 июня депутаты гордумы Тюмени выбрали Максима Афанасьева на должность мэра города. Он займет место Руслана Кухарука, который покинул администрацию, чтобы стать губернатором ХМАО.