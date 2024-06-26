В Тюмени выбрали нового главу города. Им стал Максим Афанасьев, который до этого руководил Тобольском. О новом назначении стало известно на заседании городской думы областной столицы.
«Новым главой города выбран Максим Афанасьев. Его выбрали депутаты. Максим Викторович набрал 31 голос из 32», — сказала председатель тюменской городской думы Светлана Иванова.
Новую должность Максим Афанасьев займет с 1 июля. Кроме него было еще три кандидата: экс-депутат гордумы Динар Абукин, координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов и заместитель начальника ГУСа Алексей Майер.
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В Тюмени выбрали нового главу города. Им стал Максим Афанасьев, который до этого руководил Тобольском. О новом назначении стало известно на заседании городской думы областной столицы. «Новым главой города выбран Максим Афанасьев. Его выбрали депутаты. Максим Викторович набрал 31 голос из 32», — сказала председатель тюменской городской думы Светлана Иванова. Новую должность Максим Афанасьев займет с 1 июля. Кроме него было еще три кандидата: экс-депутат гордумы Динар Абукин, координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов и заместитель начальника ГУСа Алексей Майер. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ушел с поста главы города Руслан Кухарук. Владимир Путин предложил ему занять место врио губернатора ХМАО. До выборов нового градоначальника Тюменью руководил Петр Вагин.