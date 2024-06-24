Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста с его бойцовской школой

Хабиб Нурмагомедов назвал чушью связь террориста с его школой

24 июня 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Нурмагомедов заявил, что террорист был только на одной тренировке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на сообщения о связи террориста, атаковавшего Махачкалу и Дербент, со школой единоборств Eagles MMA. Он подтвердил, что террорист посещал его школу, но только однажды. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда», — заявил Нурмагомедов, отметив, что террорист побывал только на одной тренировке. Он также осудил атаку в Дагестане, назвав ее зверской. Его слова приводит Ruptly . В воскресенье, 23 июня, террористы атаковали Махачкалу и Дербент, в результате чего было убито более 15 человек. В связи с этими событиями в Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на сообщения о связи террориста, атаковавшего Махачкалу и Дербент, со школой единоборств Eagles MMA. Он подтвердил, что террорист посещал его школу, но только однажды. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда», — заявил Нурмагомедов, отметив, что террорист побывал только на одной тренировке. Он также осудил атаку в Дагестане, назвав ее зверской. Его слова приводит Ruptly. В воскресенье, 23 июня, террористы атаковали Махачкалу и Дербент, в результате чего было убито более 15 человек. В связи с этими событиями в Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.