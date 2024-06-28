Общество Дефиле военных оркестров, флайборд-шоу, SHAMAN: Магнитогорск празднует день города В Магнитогорске 29 июня отметили 95-летие города 29 июня 2024 в 23:35 Размер текста - 17 + Певец SHAMAN приготовил для магнитогорцев свои лучшие песни Фото: Ксения Шабанова © URA.RU В Магнитогорске в честь 95-летия города 29 июня состоялись праздничные мероприятия с выступлением лучших артистов города, дефиле военных оркестров России и флайборд-шоу. Хедлайнером праздника стал певец SHAMAN. Открыл праздник трехчасовой гала-концерт стильной хореографии. На площадке возле памятника «Тыл — фронту» состоялось дефиле военных оркестров России. В рамках 95-летия Магнитогорка прошел международный фестиваль фейерверков «Огни Магнитки», на котором выступили команды пиротехников из России, Китая, Белоруссии и Сербии. Для жителей и гостей города приготовили сюрприз — флайборд-шоу. Водно-воздушное представление развернулось на реке Урал. А в конце субботы, 29 июня, состоялся фейерверк. С днем города магнитогорцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что сегодня Магнитогорск является современной территорией, где люди достойно продолжают славные традиции своих предшественников, первостроителей и тружеников тыла. Как сообщало URA.RU ранее, день города отмечают в Магнитогорске с 28 по 30 июня. Основные праздничные мероприятия проходят 28, 29, 30 июня в парке у Вечного огня. Участникам праздничных мероприятий в Магнитогорске показали флайборд-шоу на реке Урал Фото: Ксения Шабанова © URA.RU Перед зрителями выступили военные оркестры Фото: Ксения Шабанова © URA.RU У памятника «Тыл — фронту» собрались тысячи жителей и гостей города Фото: Ксения Шабанова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске в честь 95-летия города 29 июня состоялись праздничные мероприятия с выступлением лучших артистов города, дефиле военных оркестров России и флайборд-шоу. Хедлайнером праздника стал певец SHAMAN. Открыл праздник трехчасовой гала-концерт стильной хореографии. На площадке возле памятника «Тыл — фронту» состоялось дефиле военных оркестров России. В рамках 95-летия Магнитогорка прошел международный фестиваль фейерверков «Огни Магнитки», на котором выступили команды пиротехников из России, Китая, Белоруссии и Сербии. Для жителей и гостей города приготовили сюрприз — флайборд-шоу. Водно-воздушное представление развернулось на реке Урал. А в конце субботы, 29 июня, состоялся фейерверк. С днем города магнитогорцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что сегодня Магнитогорск является современной территорией, где люди достойно продолжают славные традиции своих предшественников, первостроителей и тружеников тыла. Как сообщало URA.RU ранее, день города отмечают в Магнитогорске с 28 по 30 июня. Основные праздничные мероприятия проходят 28, 29, 30 июня в парке у Вечного огня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям