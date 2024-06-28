28 июня 2024

Дефиле военных оркестров, флайборд-шоу, SHAMAN: Магнитогорск празднует день города

В Магнитогорске 29 июня отметили 95-летие города
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Магнитогорск, shaman шаман
Певец SHAMAN приготовил для магнитогорцев свои лучшие песни Фото:

В Магнитогорске в честь 95-летия города 29 июня состоялись праздничные мероприятия с выступлением лучших артистов города, дефиле военных оркестров России и флайборд-шоу. Хедлайнером праздника стал певец SHAMAN.

Открыл праздник трехчасовой гала-концерт стильной хореографии. На площадке возле памятника «Тыл — фронту» состоялось дефиле военных оркестров России. В рамках 95-летия Магнитогорка прошел международный фестиваль фейерверков «Огни Магнитки», на котором выступили команды пиротехников из России, Китая, Белоруссии и Сербии.

Для жителей и гостей города приготовили сюрприз — флайборд-шоу. Водно-воздушное представление развернулось на реке Урал. А в конце субботы, 29 июня, состоялся фейерверк.

С днем города магнитогорцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что сегодня Магнитогорск является современной территорией, где люди достойно продолжают славные традиции своих предшественников, первостроителей и тружеников тыла.

Как сообщало URA.RU ранее, день города отмечают в Магнитогорске с 28 по 30 июня. Основные праздничные мероприятия проходят 28, 29, 30 июня в парке у Вечного огня.

День города. Магнитогорск
Участникам праздничных мероприятий в Магнитогорске показали флайборд-шоу на реке Урал
Фото:
День города. Магнитогорск
Перед зрителями выступили военные оркестры
Фото:
День города. Магнитогорск
У памятника «Тыл — фронту» собрались тысячи жителей и гостей города
Фото:

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В Магнитогорске в честь 95-летия города 29 июня состоялись праздничные мероприятия с выступлением лучших артистов города, дефиле военных оркестров России и флайборд-шоу. Хедлайнером праздника стал певец SHAMAN. Открыл праздник трехчасовой гала-концерт стильной хореографии. На площадке возле памятника «Тыл — фронту» состоялось дефиле военных оркестров России. В рамках 95-летия Магнитогорка прошел международный фестиваль фейерверков «Огни Магнитки», на котором выступили команды пиротехников из России, Китая, Белоруссии и Сербии. Для жителей и гостей города приготовили сюрприз — флайборд-шоу. Водно-воздушное представление развернулось на реке Урал. А в конце субботы, 29 июня, состоялся фейерверк. С днем города магнитогорцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что сегодня Магнитогорск является современной территорией, где люди достойно продолжают славные традиции своих предшественников, первостроителей и тружеников тыла. Как сообщало URA.RU ранее, день города отмечают в Магнитогорске с 28 по 30 июня. Основные праздничные мероприятия проходят 28, 29, 30 июня в парке у Вечного огня.
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