161.RU: СК завел дело против мужчины, нашедшего на помойке помощь для СВО

Против дальнобойщика Александра Закутнего, который шесть месяцев назад обнаружил на свалке в Ростовской области гуманитарную помощь для СВО, заведено уголовное дело. Местные СМИ сообщают, что у мужчины неоднократно проходили обыски и его обвиняют в хранении наркотиков.
«Уголовное дело возбудили в отношении дальнобойщика Александра Закутнего, который обнаружил полгода назад гуманитарную помощь для российских военнослужащих на свалке на границе Ростовской области с ДНР. Дело возбуждено 3 июня, недавно у мужчины снова прошел обыск. Следователю якобы поступила достоверная информация, что волонтер может содержать и хранить дома наркотические средства и боеприпасы, привезенные из ДНР и ЛНР», — передает 161.ru информацию от источника.
Собеседник издания также сообщил, что сам Закутний связывает все обыски и внимание силовиков с его находкой на свалке гумпомощи для бойцов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Информация о свалке гумпомощи в Амвросиевке появилась в соцсети в конце января текущего года, передает телеканал 360. Дальнобойщик предположил, что кто-то специально сделал так, чтобы посылки не попали к военнослужащим.
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