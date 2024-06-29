29 июня 2024

161.RU: СК завел дело против мужчины, нашедшего на помойке помощь для СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело возбуждено 3 июня
Уголовное дело возбуждено 3 июня Фото:

Против дальнобойщика Александра Закутнего, который шесть месяцев назад обнаружил на свалке в Ростовской области гуманитарную помощь для СВО, заведено уголовное дело. Местные СМИ сообщают, что у мужчины неоднократно проходили обыски и его обвиняют в хранении наркотиков.

«Уголовное дело возбудили в отношении дальнобойщика Александра Закутнего, который обнаружил полгода назад гуманитарную помощь для российских военнослужащих на свалке на границе Ростовской области с ДНР. Дело возбуждено 3 июня, недавно у мужчины снова прошел обыск. Следователю якобы поступила достоверная информация, что волонтер может содержать и хранить дома наркотические средства и боеприпасы, привезенные из ДНР и ЛНР», — передает 161.ru информацию от источника.

Собеседник издания также сообщил, что сам Закутний связывает все обыски и внимание силовиков с его находкой на свалке гумпомощи для бойцов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Информация о свалке гумпомощи в Амвросиевке появилась в соцсети в конце января текущего года, передает телеканал 360. Дальнобойщик предположил, что кто-то специально сделал так, чтобы посылки не попали к военнослужащим.

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Против дальнобойщика Александра Закутнего, который шесть месяцев назад обнаружил на свалке в Ростовской области гуманитарную помощь для СВО, заведено уголовное дело. Местные СМИ сообщают, что у мужчины неоднократно проходили обыски и его обвиняют в хранении наркотиков. «Уголовное дело возбудили в отношении дальнобойщика Александра Закутнего, который обнаружил полгода назад гуманитарную помощь для российских военнослужащих на свалке на границе Ростовской области с ДНР. Дело возбуждено 3 июня, недавно у мужчины снова прошел обыск. Следователю якобы поступила достоверная информация, что волонтер может содержать и хранить дома наркотические средства и боеприпасы, привезенные из ДНР и ЛНР», — передает 161.ru информацию от источника. Собеседник издания также сообщил, что сам Закутний связывает все обыски и внимание силовиков с его находкой на свалке гумпомощи для бойцов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Информация о свалке гумпомощи в Амвросиевке появилась в соцсети в конце января текущего года, передает телеканал 360. Дальнобойщик предположил, что кто-то специально сделал так, чтобы посылки не попали к военнослужащим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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