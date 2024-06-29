Какие грибы собирать в июле

В июле в лесах России созреют маслята, рыжики и белые грибы

30 июня 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

В июле в лесах можно встретить большое разнообразие грибов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Июль — урожайный месяц в плане созревания многих видов грибов, которые подходят не только для непосредственного приготовления блюд, но и для подготовки к засолке и мариновке. Как не ошибиться с поиском нужных, съедобных и самых вкусных лесных даров, а также, где растут определенные разновидности — в материале URA.RU. Какие грибы собирать в начале июля В июле происходит заготовка грибов для засолки и мариновки. Сроки сбора могут несколько сдвигаться в зависимости от погоды. В лесах можно встретить маслята, подберезовики, подосиновики, грузди, рыжики, волнушки, опята, лисички, белые грибы и сыроежки. Каждый из этих грибов имеет свои особенности, по которым его можно узнать и отличить от несъедобных двойников. Так, маслята легко узнаваемы по желтой ножке и шляпке с беловатыми следами, покрытой липкой кожицей. Подберезовики — с буроватой шляпкой и белой ножкой. Подосиновики выделяются буровато-алым цветом шляпки и синеватым срезом. Грузди предпочитают песчаную почву и березовые рощи, они белые с пушистыми краешками. Лисички с абрикосовой или светло-оранжевой окраской известны своей плотностью и часто встречаются большими семьями. Рыжики цветом оправдывают свое название Фото: Александр Мамаев © URA.RU Грибы, созревающие в середине месяца Лес в середине июля богат на рыжики, которые легко узнать по их насыщенному оранжевому цвету и не горькому млечнику. Эти грибы предпочитают молодые сосновые леса и отличаются отменными вкусовыми качествами, что делает их одними из самых ценных в грибном царстве. Волнушки и опята также являются популярными грибами в этот период. Первые — с розоватой шляпкой и едким млечником обитают в смешанных и лиственных лесах, особенно под березами. Вторые предпочитают пеньки и упавшие деревья. Их можно узнать по охристой шляпке с черными чешуйками и беловатому кольцу на ножке. При этом грибники знают, что цветение вереска в лесу совпадает с наступлением сезона волнушек. Знатоки отмечают, что грибы надо собирать не в ведро, а в корзину — так они дольше сохранят свежесть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что искать в конце июля К этому времени поспевают белые грибы. Они известны своими выдающимися вкусовыми качествами и ароматом, заслуженно носят звание королей грибного царства. Их стоимость зачастую превышает цену мяса. Белый гриб можно отличить по толстой ножке и большой коричневой шляпке. Если при срезе тело гриба меняет цвет и имеет горький вкус, то перед вами, скорее всего, поганка, предупреждают опытные грибники. Особое внимание следует уделить изменению цвета на розовый, что может указывать на ядовитые свойства. Сыроежки также популярны среди любителей тихой охоты в это время. Самые аппетитные — с зелеными шляпками. Сыроежки можно встретить в любом лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Какие грибы искать в своем регионе В первую неделю июля в центральной части России, в том числе в Подмосковье, начинается сезон сбора подосиновиков, лисичек и сыроежек. К середине месяца присоединяются белые грибы и маслята, а к его окончанию — рыжики, грузди, опята и подберезовики. На юге России разновидность грибов, готовых к сбору в начале июля, несколько шире. Это подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, сыроежки и даже белые грибы. Середина месяца знаменуется появлением груздей, а конец июля — рыжиков и опят. В северных регионах также наблюдается похожая динамика сбора грибов. С небольшими отличиями в видовом составе и времени созревания. Безопаснее всего собирать чистые грибы, без признаков гнили и червоточин Фото: Nathan Wilson (nathan)/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Июль — урожайный месяц в плане созревания многих видов грибов, которые подходят не только для непосредственного приготовления блюд, но и для подготовки к засолке и мариновке. Как не ошибиться с поиском нужных, съедобных и самых вкусных лесных даров, а также, где растут определенные разновидности — в материале URA.RU. В июле происходит заготовка грибов для засолки и мариновки. Сроки сбора могут несколько сдвигаться в зависимости от погоды. В лесах можно встретить маслята, подберезовики, подосиновики, грузди, рыжики, волнушки, опята, лисички, белые грибы и сыроежки. Каждый из этих грибов имеет свои особенности, по которым его можно узнать и отличить от несъедобных двойников. Так, маслята легко узнаваемы по желтой ножке и шляпке с беловатыми следами, покрытой липкой кожицей. Подберезовики — с буроватой шляпкой и белой ножкой. Подосиновики выделяются буровато-алым цветом шляпки и синеватым срезом. Грузди предпочитают песчаную почву и березовые рощи, они белые с пушистыми краешками. Лисички с абрикосовой или светло-оранжевой окраской известны своей плотностью и часто встречаются большими семьями. Лес в середине июля богат на рыжики, которые легко узнать по их насыщенному оранжевому цвету и не горькому млечнику. Эти грибы предпочитают молодые сосновые леса и отличаются отменными вкусовыми качествами, что делает их одними из самых ценных в грибном царстве. Волнушки и опята также являются популярными грибами в этот период. Первые — с розоватой шляпкой и едким млечником обитают в смешанных и лиственных лесах, особенно под березами. Вторые предпочитают пеньки и упавшие деревья. Их можно узнать по охристой шляпке с черными чешуйками и беловатому кольцу на ножке. При этом грибники знают, что цветение вереска в лесу совпадает с наступлением сезона волнушек. К этому времени поспевают белые грибы. Они известны своими выдающимися вкусовыми качествами и ароматом, заслуженно носят звание королей грибного царства. Их стоимость зачастую превышает цену мяса. Белый гриб можно отличить по толстой ножке и большой коричневой шляпке. Если при срезе тело гриба меняет цвет и имеет горький вкус, то перед вами, скорее всего, поганка, предупреждают опытные грибники. Особое внимание следует уделить изменению цвета на розовый, что может указывать на ядовитые свойства. Сыроежки также популярны среди любителей тихой охоты в это время. Самые аппетитные — с зелеными шляпками. В первую неделю июля в центральной части России, в том числе в Подмосковье, начинается сезон сбора подосиновиков, лисичек и сыроежек. К середине месяца присоединяются белые грибы и маслята, а к его окончанию — рыжики, грузди, опята и подберезовики. На юге России разновидность грибов, готовых к сбору в начале июля, несколько шире. Это подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, сыроежки и даже белые грибы. Середина месяца знаменуется появлением груздей, а конец июля — рыжиков и опят. В северных регионах также наблюдается похожая динамика сбора грибов. С небольшими отличиями в видовом составе и времени созревания.