29 июня 2024

Полицейские в Нью-Йорке застрелили мальчика с игрушечным пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие оказалось игрушкой, но было поздно
Оружие оказалось игрушкой, но было поздно Фото:

В Нью-Йорке (США) был застрелен 13-летний подросток, который убегал от правоохранителей с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщил начальник местной полиции Марк Уильямс.

«Полицейский произвел одиночный выстрел в подростка, попав ему в грудь. После пострадавшему была оказана первая помощь, ребенка доставили его в больницу, где он скончался», — шефа полиции цитирует NBC News.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Полиция остановила двух молодых людей. Один из подростков, пытаясь убежать, направил на патрульных «реалистично выглядящее огнестрельное оружие».

В конце прошлого года в США по ошибке полицейский застрелил покупателя во время «черной пятницы». Мужчину перепутали с реально существующим преступником напоминает «Царьград». До этого американский полицейский застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего, пишет 360.ru.

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В Нью-Йорке (США) был застрелен 13-летний подросток, который убегал от правоохранителей с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщил начальник местной полиции Марк Уильямс. «Полицейский произвел одиночный выстрел в подростка, попав ему в грудь. После пострадавшему была оказана первая помощь, ребенка доставили его в больницу, где он скончался», — шефа полиции цитирует NBC News. Инцидент произошел в пятницу вечером. Полиция остановила двух молодых людей. Один из подростков, пытаясь убежать, направил на патрульных «реалистично выглядящее огнестрельное оружие». В конце прошлого года в США по ошибке полицейский застрелил покупателя во время «черной пятницы». Мужчину перепутали с реально существующим преступником напоминает «Царьград». До этого американский полицейский застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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