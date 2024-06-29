Полицейские в Нью-Йорке застрелили мальчика с игрушечным пистолетом

В Нью-Йорке (США) был застрелен 13-летний подросток, который убегал от правоохранителей с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщил начальник местной полиции Марк Уильямс.
«Полицейский произвел одиночный выстрел в подростка, попав ему в грудь. После пострадавшему была оказана первая помощь, ребенка доставили его в больницу, где он скончался», — шефа полиции цитирует NBC News.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Полиция остановила двух молодых людей. Один из подростков, пытаясь убежать, направил на патрульных «реалистично выглядящее огнестрельное оружие».
В конце прошлого года в США по ошибке полицейский застрелил покупателя во время «черной пятницы». Мужчину перепутали с реально существующим преступником напоминает «Царьград». До этого американский полицейский застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего, пишет 360.ru.
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