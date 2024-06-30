Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яфферю в ходе участия в ток-шоу Skeiv Preik в Осло продемонстрировала свою поддержку ЛГБТ-сообществу* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) необычным способом. Она оголила грудь, объяснив свой жест как вклад в защиту прав ЛГБТ. Об этом сообщила газета Nettavisen.
«Для меня как министра культуры и равенства, а теперь и как верховного защитника гомосексуальных людей важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности и свободно, и это был мой небольшой вклад», — объяснила Яффери свою акцию. Ее слова передает Nettavisen.
Верховный суд запретил ЛГБТ в России в 2023 году. Движение признано экстремистским.
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны
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