Ольга Бузова пострадала перед съемками реалити-шоу

Певица и телеведущая Ольга Бузова столкнулась с неприятностями перед началом съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Артистка рассказала, что ее первый съемочный день омрачен небольшими трудностями из-за песчаной мошкары.
«С песчаной мошкарой, которая меня сжирает за секунду, мы пока общего языка не нашли. Мне не помогает ничего», — заявила Бузова в telegram-канале.
Телеведущая заверила своих поклонников, что несмотря на начальные сложности и неприятности с насекомыми, она полна решимости и энтузиазма из-за нового проекта. Артистка также выразила благодарность за возможность адаптироваться к новым условиям перед началом работы.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей, передает телеканал 360. В 2023 стоимость ее выступления была 3,5 миллиона.
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