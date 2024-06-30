Ольга Бузова пострадала перед съемками реалити-шоу

Ольга Бузова пожаловалась на песчаную мошкару в Колумбии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова уехала в Колумбию на съемки реалити-шоу "Звезды в джунглях"
Ольга Бузова уехала в Колумбию на съемки реалити-шоу "Звезды в джунглях" Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова столкнулась с неприятностями перед началом съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Артистка рассказала, что ее первый съемочный день омрачен небольшими трудностями из-за песчаной мошкары.

«С песчаной мошкарой, которая меня сжирает за секунду, мы пока общего языка не нашли. Мне не помогает ничего», — заявила Бузова в telegram-канале.

Телеведущая заверила своих поклонников, что несмотря на начальные сложности и неприятности с насекомыми, она полна решимости и энтузиазма из-за нового проекта. Артистка также выразила благодарность за возможность адаптироваться к новым условиям перед началом работы.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей, передает телеканал 360. В 2023 стоимость ее выступления была 3,5 миллиона. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица и телеведущая Ольга Бузова столкнулась с неприятностями перед началом съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии . Артистка рассказала, что ее первый съемочный день омрачен небольшими трудностями из-за песчаной мошкары. «С песчаной мошкарой, которая меня сжирает за секунду, мы пока общего языка не нашли. Мне не помогает ничего», — заявила Бузова в telegram-канале. Телеведущая заверила своих поклонников, что несмотря на начальные сложности и неприятности с насекомыми, она полна решимости и энтузиазма из-за нового проекта. Артистка также выразила благодарность за возможность адаптироваться к новым условиям перед началом работы. Ранее сообщалось, что Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей, передает телеканал 360. В 2023 стоимость ее выступления была 3,5 миллиона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...