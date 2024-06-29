Хедлайнер «Ночи музыки» GSPD раскритиковал организаторов из-за давки и выбора площадки

Хедлайнер фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге GSPD (Давид Деймур) раскритиковал организаторов за выбор неудачной площадки для его совместного выступления с певицей DEAD BLONDE (Арина Буланова). Музыканты хотели спеть на летней площадке TeleClub, однако их поместили внутрь самого клуба, где на входе фанаты устроили давку.
«Нам не было изначально известно, где мы будем выступать, будет ли открытая или закрытая площадка. Мы на таких мероприятиях, очень грубо говоря, наемные работники… Увы, мы не в компетенции указывать организаторам крупного регионального фестиваля, кто на какой площадке должен выступать… Я был уверен, что людей будут пускать по пригласительным. Но! В очередной раз силу рейв-эпидемии недооценили и очень зря», — заявил GSPD в своем telegram-канале.
По его словам, музыканты ожидали, что у них будет большой сольный концерт на крыше TeleClub на два часа, где получится показать всю совместную программу и позаботиться о технических нюансах. Несмотря на это, он подчеркнул, что множество уральцев пришло именно на его совместное выступление с Булановой.
TeleClub стал самой проблемной площадкой Ural Music Night в 2024 году. Толпы не могли попасть внутрь: стояли подолгу в очередях из-за тщательного досмотра полицейских или вовсе не могли зайти. А на самом концерте GSPD были проблемы со звуком. Подробнее о том, как прошел главный музыкальный фестиваль города — в материале URA.RU.
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