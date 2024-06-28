«Ночи музыки» впервые помешал дождь, но десятки тысяч екатеринбуржцев все равно вышли на улицы. Фото

В Екатеринбурге прошел юбилейный фестиваль «Ночь музыки»

29 июня 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

На концертах гостям пришлось веселиться с зонтами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В Екатеринбурге отгремел 10-й по счету масштабный фестиваль «Ночь музыки». Мероприятие омрачил ливень, который шел весь вечер и усилился к финальной акции «Светает». Но десятки тысяч людей (окончательные цифры станут известны позже) выстояли выступления любимых исполнителей, практически не мусорили, а кто-то даже стал обладателем Geely Atlas. О главных событиях юбилейного и самого нетипичного Ural Music Night — в материале URA.RU. Проливной дождь Впервые за 10 лет проведения фестиваля горожанам и гостям Екатеринбурга пришлось стоять на концертах под дождем: кто-то спасался, накрывшись дождевиком, другие — зонтом, третьи и вовсе осмелились прийти на площадки без всего и предпочитали танцевать под ливнем. При этом прятаться было особо некуда — не было навесов, а гостей выгоняли из помещений, «чтобы не создавали толпу». Дождь, кстати, длился весь вечер и позволил отдохнуть посетителям максимум час, а потом стартовал с новой силой во время выступления коллектива Therr Meitz во главе с Антоном Беляевым и победительницей шоу «Голос» Анастасией Садковской. Даже это не испугало екатеринбуржцев — финальную «Песню трубадура» пришло послушать множество людей, несмотря на то, что большая часть промокла до нитки, а впереди предстояло долгое ожидание такси за бешеные деньги. Короткие выступления При этом посетителям пришлось мириться с небольшими выступлениями хедлайнеров, ради которых они отважно мокли. Например, концерт Кирилла Нечаева (Nechaev) на «Екатеринбург Арене» начался с опозданием в 15 минут, такая же проблема наблюдалась на соседней площадке, где играли лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и металкор-группа Wildways. Рэпер Хаски и вовсе задержал выход на полчаса, а Сream Soda быстро исполнила хиты «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Сердце лед» и новинки. Организаторы были непоколебимы и просили музыкантов завершать концерты согласно расписанию. Из-за этого сет-листы звезд могли сократиться до трех песен. Вероятнее всего, команде UMN не хотелось повторения скандального выступления ZOLOTO — артисту отключили звук и свет, когда он не смог уложиться в тайминг. Граната рядом со сценами Неожиданная находка застала врасплох силовиков в самый разгар фестиваля. Недалеко от основных площадок «Ночи музыки» на Плотинке была обнаружена граната, брошенная около 30 лет назад. Как заверили в Росгвардии, сотрудники ведомства выезжали на проверку, но предмет не представлял опасности. Кажется, случай остался горожанами практически незамеченным. Досмотры Самой проблемной площадкой в этом году стал TeleClub. Люди не могли попасть внутрь: стояли подолгу в очередях из-за тщательного досмотра полицейских или вовсе не могли зайти. «Пустите, пожалуйста, я из другого города ехала, на три минуты хотя бы», — просили гости, но охранники были непреклонны. При этом внутри TeleClub людей было немного. Вероятнее всего, команда «Ночи музыки» в первую очередь думала о безопасности всех участников мероприятия — чтобы никто не оказался в давке в закрытом помещении и не падал от духоты в обморок. История с досмотрами была и на стадионе. Там у людей отбирали большие бутылки и запрещали проносить непрозрачные тары. Все в рамках мер безопасности, как и анонсировалось заранее, а гости были и не против. Автомобиль участнику Аттракцион невиданной щедрости решил устроить один из спонсоров UMN — «Авто.ру». Всем участникам пообещали: если заполните купон, есть шанс выиграть автомобиль. Удача улыбнулась трем счастливчикам, но забрал машину лишь один — до первых двух просто не дозвонились. Команда фестиваля была вынуждена вытащить еще один купон, чтобы найти обладателя нового китайского Geely Atlas стоимостью около 2,8 млн рублей. Им стал Алексей Шапшалов, который от такой новости даже потерял дар речи. Никакого мусора и толпы на дорогах Кажется, в этом году организаторам удалось преподнести подарок горожанам и исправить ошибки прошлых лет: на улицах практически не было мусора, а баки выглядели аккуратнее, чем когда-либо. Мэрия слово сдержала: было заметно, что в течение вечера на уборку выходили специальные дежурные бригады, которые контролировали традиционный для «Ночи музыки» мусорный хаос — на него ежегодно жаловались посетители. Обошлось и без неожиданных перекрытий. Например, на проспекте Ленина дежурили сотрудники ДПС, которые не допускали выхода людей на дороги. На такую слаженную работу могло повлиять и количество людей — их было ощутимо меньше по сравнению с прошлыми годами. Артисты в толпе В 10-м сезоне многие исполнители решили пойти в народ. Лидер группы «Драгни» Сергей вышел к гостям Ural Music Night и на кульминационном моменте подпрыгнул вместе с толпой, Хаски ограничился выходом в зону СМИ и подбадривающими криками. Никто не пострадал, посетители тем более остались довольны. К тому же юбилейный фестиваль обошелся без поклонников на сцене — ни на одной площадке фанаты к артисту не выбегали, хотя некоторые и пытались пробраться поближе к сцене, чтобы увидеть любимого исполнителя или сфотографироваться с ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отгремел 10-й по счету масштабный фестиваль «Ночь музыки». Мероприятие омрачил ливень, который шел весь вечер и усилился к финальной акции «Светает». Но десятки тысяч людей (окончательные цифры станут известны позже) выстояли выступления любимых исполнителей, практически не мусорили, а кто-то даже стал обладателем Geely Atlas. О главных событиях юбилейного и самого нетипичного Ural Music Night — в материале URA.RU. Впервые за 10 лет проведения фестиваля горожанам и гостям Екатеринбурга пришлось стоять на концертах под дождем: кто-то спасался, накрывшись дождевиком, другие — зонтом, третьи и вовсе осмелились прийти на площадки без всего и предпочитали танцевать под ливнем. При этом прятаться было особо некуда — не было навесов, а гостей выгоняли из помещений, «чтобы не создавали толпу». Дождь, кстати, длился весь вечер и позволил отдохнуть посетителям максимум час, а потом стартовал с новой силой во время выступления коллектива Therr Meitz во главе с Антоном Беляевым и победительницей шоу «Голос» Анастасией Садковской. Даже это не испугало екатеринбуржцев — финальную «Песню трубадура» пришло послушать множество людей, несмотря на то, что большая часть промокла до нитки, а впереди предстояло долгое ожидание такси за бешеные деньги. При этом посетителям пришлось мириться с небольшими выступлениями хедлайнеров, ради которых они отважно мокли. Например, концерт Кирилла Нечаева (Nechaev) на «Екатеринбург Арене» начался с опозданием в 15 минут, такая же проблема наблюдалась на соседней площадке, где играли лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и металкор-группа Wildways. Рэпер Хаски и вовсе задержал выход на полчаса, а Сream Soda быстро исполнила хиты «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Сердце лед» и новинки. Организаторы были непоколебимы и просили музыкантов завершать концерты согласно расписанию. Из-за этого сет-листы звезд могли сократиться до трех песен. Вероятнее всего, команде UMN не хотелось повторения скандального выступления ZOLOTO — артисту отключили звук и свет, когда он не смог уложиться в тайминг. Неожиданная находка застала врасплох силовиков в самый разгар фестиваля. Недалеко от основных площадок «Ночи музыки» на Плотинке была обнаружена граната, брошенная около 30 лет назад. Как заверили в Росгвардии, сотрудники ведомства выезжали на проверку, но предмет не представлял опасности. Кажется, случай остался горожанами практически незамеченным. Самой проблемной площадкой в этом году стал TeleClub. Люди не могли попасть внутрь: стояли подолгу в очередях из-за тщательного досмотра полицейских или вовсе не могли зайти. «Пустите, пожалуйста, я из другого города ехала, на три минуты хотя бы», — просили гости, но охранники были непреклонны. При этом внутри TeleClub людей было немного. Вероятнее всего, команда «Ночи музыки» в первую очередь думала о безопасности всех участников мероприятия — чтобы никто не оказался в давке в закрытом помещении и не падал от духоты в обморок. История с досмотрами была и на стадионе. Там у людей отбирали большие бутылки и запрещали проносить непрозрачные тары. Все в рамках мер безопасности, как и анонсировалось заранее, а гости были и не против. Аттракцион невиданной щедрости решил устроить один из спонсоров UMN — «Авто.ру». Всем участникам пообещали: если заполните купон, есть шанс выиграть автомобиль. Удача улыбнулась трем счастливчикам, но забрал машину лишь один — до первых двух просто не дозвонились. Команда фестиваля была вынуждена вытащить еще один купон, чтобы найти обладателя нового китайского Geely Atlas стоимостью около 2,8 млн рублей. Им стал Алексей Шапшалов, который от такой новости даже потерял дар речи. Кажется, в этом году организаторам удалось преподнести подарок горожанам и исправить ошибки прошлых лет: на улицах практически не было мусора, а баки выглядели аккуратнее, чем когда-либо. Мэрия слово сдержала: было заметно, что в течение вечера на уборку выходили специальные дежурные бригады, которые контролировали традиционный для «Ночи музыки» мусорный хаос — на него ежегодно жаловались посетители. Обошлось и без неожиданных перекрытий. Например, на проспекте Ленина дежурили сотрудники ДПС, которые не допускали выхода людей на дороги. На такую слаженную работу могло повлиять и количество людей — их было ощутимо меньше по сравнению с прошлыми годами. В 10-м сезоне многие исполнители решили пойти в народ. Лидер группы «Драгни» Сергей вышел к гостям Ural Music Night и на кульминационном моменте подпрыгнул вместе с толпой, Хаски ограничился выходом в зону СМИ и подбадривающими криками. Никто не пострадал, посетители тем более остались довольны. К тому же юбилейный фестиваль обошелся без поклонников на сцене — ни на одной площадке фанаты к артисту не выбегали, хотя некоторые и пытались пробраться поближе к сцене, чтобы увидеть любимого исполнителя или сфотографироваться с ним.