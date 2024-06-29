29 июня 2024

Экс-глава Озерска передал пароли от своих соцсетей новому руководителю города

Бывший мэр Озерска Щербаков передал свои аккаунты новому главе Гергенрейдеру
© Служба новостей «URA.RU»
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Щербаков хочет, чтобы новый глава продолжил общение с жителями в соцсетях Фото:

Экс-мэр Озерска Евгений Щербаков передал пароли от своих соцсетей новому руководителю города — исполняющему полномочия главы округа Сергею Гергенрейдеру. По его словам, решение передать свои аккаунты связано с тем, чтобы глава продолжил общение с жителями в социальных сетях.

«Я люблю соцсети. Поэтому решил передать свои аккаунты Гергенрейдеру. Моя новая работа не предполагает такой публичности, а вот Сергею такие ресурсы — отличное подспорье», — написал Щербаков прощальный пост в своем telegram-канал и совершил его передачу, переименовав свой канал в «Сергей Гергенрейдер».

По словам Щербакова, только за последний год в соцсетях к нему обратилось более трех тысяч озерчан. Он выразил уверенность, что это «очень хороший пример диалога с жителями Озерска». И призвал жителей «не расслабляться» и оставаться такими же активными и неравнодушными при общении с Гергенрейдером.

Щербаков объявил о своей досрочной отставке 30 мая. Причиной увольнения главы города называют переход на другую работу.

До 17 июня в Озерске принимались документы от претендентов на должность мэра, и Гергенрейдер стал одним из участников конкурсного отбора. Для этого ему пришлось оставить пост председателя городского собрания депутатов Озерска. Всего на пост мэра претендуют восемь кандидатов. Экс-спикер считается главным кандидатом на победу в конкурсе, который состоится 20 августа.

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Экс-мэр Озерска Евгений Щербаков передал пароли от своих соцсетей новому руководителю города — исполняющему полномочия главы округа Сергею Гергенрейдеру. По его словам, решение передать свои аккаунты связано с тем, чтобы глава продолжил общение с жителями в социальных сетях. «Я люблю соцсети. Поэтому решил передать свои аккаунты Гергенрейдеру. Моя новая работа не предполагает такой публичности, а вот Сергею такие ресурсы — отличное подспорье», — написал Щербаков прощальный пост в своем telegram-канал и совершил его передачу, переименовав свой канал в «Сергей Гергенрейдер». По словам Щербакова, только за последний год в соцсетях к нему обратилось более трех тысяч озерчан. Он выразил уверенность, что это «очень хороший пример диалога с жителями Озерска». И призвал жителей «не расслабляться» и оставаться такими же активными и неравнодушными при общении с Гергенрейдером. Щербаков объявил о своей досрочной отставке 30 мая. Причиной увольнения главы города называют переход на другую работу. До 17 июня в Озерске принимались документы от претендентов на должность мэра, и Гергенрейдер стал одним из участников конкурсного отбора. Для этого ему пришлось оставить пост председателя городского собрания депутатов Озерска. Всего на пост мэра претендуют восемь кандидатов. Экс-спикер считается главным кандидатом на победу в конкурсе, который состоится 20 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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