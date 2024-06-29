Экс-глава Озерска передал пароли от своих соцсетей новому руководителю города

Бывший мэр Озерска Щербаков передал свои аккаунты новому главе Гергенрейдеру

30 июня 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Щербаков хочет, чтобы новый глава продолжил общение с жителями в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-мэр Озерска Евгений Щербаков передал пароли от своих соцсетей новому руководителю города — исполняющему полномочия главы округа Сергею Гергенрейдеру. По его словам, решение передать свои аккаунты связано с тем, чтобы глава продолжил общение с жителями в социальных сетях. «Я люблю соцсети. Поэтому решил передать свои аккаунты Гергенрейдеру. Моя новая работа не предполагает такой публичности, а вот Сергею такие ресурсы — отличное подспорье», — написал Щербаков прощальный пост в своем telegram-канал и совершил его передачу, переименовав свой канал в «Сергей Гергенрейдер». По словам Щербакова, только за последний год в соцсетях к нему обратилось более трех тысяч озерчан. Он выразил уверенность, что это «очень хороший пример диалога с жителями Озерска». И призвал жителей «не расслабляться» и оставаться такими же активными и неравнодушными при общении с Гергенрейдером. Щербаков объявил о своей досрочной отставке 30 мая. Причиной увольнения главы города называют переход на другую работу. До 17 июня в Озерске принимались документы от претендентов на должность мэра, и Гергенрейдер стал одним из участников конкурсного отбора. Для этого ему пришлось оставить пост председателя городского собрания депутатов Озерска. Всего на пост мэра претендуют восемь кандидатов. Экс-спикер считается главным кандидатом на победу в конкурсе, который состоится 20 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-мэр Озерска Евгений Щербаков передал пароли от своих соцсетей новому руководителю города — исполняющему полномочия главы округа Сергею Гергенрейдеру. По его словам, решение передать свои аккаунты связано с тем, чтобы глава продолжил общение с жителями в социальных сетях. «Я люблю соцсети. Поэтому решил передать свои аккаунты Гергенрейдеру. Моя новая работа не предполагает такой публичности, а вот Сергею такие ресурсы — отличное подспорье», — написал Щербаков прощальный пост в своем telegram-канал и совершил его передачу, переименовав свой канал в «Сергей Гергенрейдер». По словам Щербакова, только за последний год в соцсетях к нему обратилось более трех тысяч озерчан. Он выразил уверенность, что это «очень хороший пример диалога с жителями Озерска». И призвал жителей «не расслабляться» и оставаться такими же активными и неравнодушными при общении с Гергенрейдером. Щербаков объявил о своей досрочной отставке 30 мая. Причиной увольнения главы города называют переход на другую работу. До 17 июня в Озерске принимались документы от претендентов на должность мэра, и Гергенрейдер стал одним из участников конкурсного отбора. Для этого ему пришлось оставить пост председателя городского собрания депутатов Озерска. Всего на пост мэра претендуют восемь кандидатов. Экс-спикер считается главным кандидатом на победу в конкурсе, который состоится 20 августа.