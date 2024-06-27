Главный депутат Озерска Гергенрейдер оставил пост ради кресла мэра

Председатель собрания депутатов Озерска ушел с должности спикера
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Подписание соглашения о намерениях Росавтодора и ЧелГУ. Челябинск, чиновник, кабинет, офис, кресло, рабочее место депутата
На кресло мэра Озерска претендуют восемь человек Фото:

Председатель собрания депутатов Озерска (Челябинская область) Сергей Гергенрейдер оставил должность, поскольку принимает участие на пост главы города. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, и 27 июня депутаты горсобрания приняли его отставку, сообщил Гергенрейдер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня я оставил пост председателя Собрания депутатов Озерского городского округа. Я проработал в представительном органе практически девять лет, четыре из которых руководил депутатским корпусом», — сообщил Гергенрейдер.

Экс-спикер подвел итоги своей депутатской работы и поблагодарил коллег и жителей города за поддержку и сотрудничество. Гергенрейдер отметил, что не прощается с городом.

Причина ухода председателя с поста гордумы — его намерение возглавить мэрию. После отставки 30 мая прежнего мэра Евгения Щербакова кресло главы города освободилось. До 17 июня принимались документы от претендентов на должность мэра, и Гергенрейдер стал одним из участников конкурсного отбора.

Всего на пост мэра восемь кандидатов. Экс-спикер считается главным кандидатом претендентом на победу в конкурсе, который состоится 20 августа. Гергенрейдер должен был оставить должность спикера исходя из принципа разделения ветвей власти.

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Председатель собрания депутатов Озерска (Челябинская область) Сергей Гергенрейдер оставил должность, поскольку принимает участие на пост главы города. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, и 27 июня депутаты горсобрания приняли его отставку, сообщил Гергенрейдер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня я оставил пост председателя Собрания депутатов Озерского городского округа. Я проработал в представительном органе практически девять лет, четыре из которых руководил депутатским корпусом», — сообщил Гергенрейдер. Экс-спикер подвел итоги своей депутатской работы и поблагодарил коллег и жителей города за поддержку и сотрудничество. Гергенрейдер отметил, что не прощается с городом. Причина ухода председателя с поста гордумы — его намерение возглавить мэрию. После отставки 30 мая прежнего мэра Евгения Щербакова кресло главы города освободилось. До 17 июня принимались документы от претендентов на должность мэра, и Гергенрейдер стал одним из участников конкурсного отбора. Всего на пост мэра восемь кандидатов. Экс-спикер считается главным кандидатом претендентом на победу в конкурсе, который состоится 20 августа. Гергенрейдер должен был оставить должность спикера исходя из принципа разделения ветвей власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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