В ХМАО появится новый речной маршрут, связывающий отдаленные населенные пункты

В ХМАО появится новый речной маршрут, который свяжет отдаленные населенные пункты в Ханты-Мансийском районе, не имеющие транспортного сообщения. Его проект уже разработан, заявил врио губернатора региона Руслан Кухарук.
«Объект финансово емкий. Муниципалитет самостоятельно решить его не сможет, поэтому по завершению государственной экспертизы будем с региональными коллегами смотреть, с помощью каких механизмов этот проект поэтапно реализовать», — цитирует Кухарука пресс-служба правительства Югры.
Он сообщил, что будет контролировать работу «Северречпорта» — в первую очередь соблюдение графика и расписания. Также появится возможность дистанционного приобретения билетов.
Речной флот в ХМАО 6 мая запустил первые пассажирские теплоходы в весеннем сезоне 2024 года. Водные суда начали курсировать по маршрутам из Ханты-Мансийска и Междуреченского.
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