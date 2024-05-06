В ХМАО началась речная навигация

В ХМАО запустили по реке первые теплоходы в весеннем сезоне 2024 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Речной флот в ХМАО запустил первые пассажирские теплоходы в весеннем сезоне 2024 года. Водные суда начали курсировать по маршрутам из Ханты-Мансийска и Междуреченского.

«Сегодня АО „Северречфлот“ начинает обслуживать маршруты из Ханты-Мансийска до Цингалы, Кондинского и Выкатного. Первыми начали работу маршруты Междуреченский — Луговой и Междуреченский — Кондинское», — сообщил стройкомплекс Югры в telegram-канале.

Следующим этапом будет открытие навигации 15 мая: из Ханты-Мансийска водный транспорт будет возить пассажиров до Нялино, Селиярово и Сургута. Стартуют речные перевозки в Нижневартовском районе. В Березовском, Белоярском и в Октябрьском районах навигация начнется 19 мая.

Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию в Березовском районе. Теплоходы перестали ходить с 24 октября.