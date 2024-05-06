В ХМАО началась речная навигация

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Природа ХМАО. Сургут, судоходство, корабль, баржа, обь, река кама, теплоход
В ХМАО запустили по реке первые теплоходы в весеннем сезоне 2024 года Фото:

Речной флот в ХМАО запустил первые пассажирские теплоходы в весеннем сезоне 2024 года. Водные суда начали курсировать по маршрутам из Ханты-Мансийска и Междуреченского.

«Сегодня АО „Северречфлот“ начинает обслуживать маршруты из Ханты-Мансийска до Цингалы, Кондинского и Выкатного. Первыми начали работу маршруты Междуреченский — Луговой и Междуреченский — Кондинское», — сообщил стройкомплекс Югры в telegram-канале.

Следующим этапом будет открытие навигации 15 мая: из Ханты-Мансийска водный транспорт будет возить пассажиров до Нялино, Селиярово и Сургута. Стартуют речные перевозки в Нижневартовском районе. В Березовском, Белоярском и в Октябрьском районах навигация начнется 19 мая.

Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию в Березовском районе. Теплоходы перестали ходить с 24 октября.

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Речной флот в ХМАО запустил первые пассажирские теплоходы в весеннем сезоне 2024 года. Водные суда начали курсировать по маршрутам из Ханты-Мансийска и Междуреченского. «Сегодня АО „Северречфлот“ начинает обслуживать маршруты из Ханты-Мансийска до Цингалы, Кондинского и Выкатного. Первыми начали работу маршруты Междуреченский — Луговой и Междуреченский — Кондинское», — сообщил стройкомплекс Югры в telegram-канале. Следующим этапом будет открытие навигации 15 мая: из Ханты-Мансийска водный транспорт будет возить пассажиров до Нялино, Селиярово и Сургута. Стартуют речные перевозки в Нижневартовском районе. В Березовском, Белоярском и в Октябрьском районах навигация начнется 19 мая. Ранее URA.RU писало, что речной флот в ХМАО завершил навигацию в Березовском районе. Теплоходы перестали ходить с 24 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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