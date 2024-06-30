Зеленский назвал США условия переговоров с Россией

Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.
«Переговоры с Россией могут начаться только после того, как в мире выработают план урегулирования и согласуют его с Украиной», — сказал украинский лидер в интервью Philadelphia Inquirer. Он отметил, что в выработке этого плана и в качестве посредников между Украиной и Россией могут участвовать страны с разных континентов — от Европы и США до Азии с Африкой, а не только коллективный Запад. Как сказал Зеленский, документ, составленный третьей стороной, должен в первую очередь удовлетворить Украину, и только потом Россию.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву вариант урегулирования конфликта: Украина выводит войска из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказывается от вступления в НАТО. Зеленский отказался. Он заявил о готовящемся на Украине «всеобъемлющим плане» того, как, по его мнению, должен завершиться конфликт с Россией.
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Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому изданию. «Переговоры с Россией могут начаться только после того, как в мире выработают план урегулирования и согласуют его с Украиной», — сказал украинский лидер в интервью Philadelphia Inquirer. Он отметил, что в выработке этого плана и в качестве посредников между Украиной и Россией могут участвовать страны с разных континентов — от Европы и США до Азии с Африкой, а не только коллективный Запад. Как сказал Зеленский, документ, составленный третьей стороной, должен в первую очередь удовлетворить Украину, и только потом Россию. Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву вариант урегулирования конфликта: Украина выводит войска из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказывается от вступления в НАТО. Зеленский отказался. Он заявил о готовящемся на Украине «всеобъемлющим плане» того, как, по его мнению, должен завершиться конфликт с Россией.