Зеленский назвал США условия переговоров с Россией

Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией через посредников

30 июня 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Президент Украины назвал возможным участие в переговорах третьей стороны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому изданию. «Переговоры с Россией могут начаться только после того, как в мире выработают план урегулирования и согласуют его с Украиной», — сказал украинский лидер в интервью Philadelphia Inquirer . Он отметил, что в выработке этого плана и в качестве посредников между Украиной и Россией могут участвовать страны с разных континентов — от Европы и США до Азии с Африкой, а не только коллективный Запад. Как сказал Зеленский, документ, составленный третьей стороной, должен в первую очередь удовлетворить Украину, и только потом Россию. Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву вариант урегулирования конфликта: Украина выводит войска из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказывается от вступления в НАТО. Зеленский отказался. Он заявил о готовящемся на Украине «всеобъемлющим плане» того, как, по его мнению, должен завершиться конфликт с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина допускает возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому изданию. «Переговоры с Россией могут начаться только после того, как в мире выработают план урегулирования и согласуют его с Украиной», — сказал украинский лидер в интервью Philadelphia Inquirer. Он отметил, что в выработке этого плана и в качестве посредников между Украиной и Россией могут участвовать страны с разных континентов — от Европы и США до Азии с Африкой, а не только коллективный Запад. Как сказал Зеленский, документ, составленный третьей стороной, должен в первую очередь удовлетворить Украину, и только потом Россию. Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву вариант урегулирования конфликта: Украина выводит войска из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказывается от вступления в НАТО. Зеленский отказался. Он заявил о готовящемся на Украине «всеобъемлющим плане» того, как, по его мнению, должен завершиться конфликт с Россией.