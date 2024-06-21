RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной

22 июня 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Президент РФ предельно четко озвучил позицию по переговорам с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ужесточил условия для урегулирования конфликта с Украиной. На это указало издание Responsible Statecraft. «Путин, со своей стороны, также укрепил свою позицию на переговорах в прошлые выходные. В недавнем опубликованном заявлении он четко заявил, что Россия прекратит военные операции только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и уступит четыре региона», — сообщает издание. Автор публикации пишет, что новая позиция России возникла в ответ на саммит в Швейцарии, организованный Украиной для обсуждения «формулы мира Зеленского». Однако, несмотря на усилия Киева, значимых результатов достигнуть не удалось. Ранее Путин сказал, что Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Киев обязан ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы городов и сел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, Россия достигнет всех целей спецоперации, и в этом деле пойдет до конца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин ужесточил условия для урегулирования конфликта с Украиной. На это указало издание Responsible Statecraft. «Путин, со своей стороны, также укрепил свою позицию на переговорах в прошлые выходные. В недавнем опубликованном заявлении он четко заявил, что Россия прекратит военные операции только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и уступит четыре региона», — сообщает издание. Автор публикации пишет, что новая позиция России возникла в ответ на саммит в Швейцарии, организованный Украиной для обсуждения «формулы мира Зеленского». Однако, несмотря на усилия Киева, значимых результатов достигнуть не удалось. Ранее Путин сказал, что Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Киев обязан ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы городов и сел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, Россия достигнет всех целей спецоперации, и в этом деле пойдет до конца.