RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин ужесточил условия для урегулирования конфликта с Украиной. На это указало издание Responsible Statecraft.
«Путин, со своей стороны, также укрепил свою позицию на переговорах в прошлые выходные. В недавнем опубликованном заявлении он четко заявил, что Россия прекратит военные операции только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и уступит четыре региона», —
Автор публикации пишет, что новая позиция России возникла в ответ на саммит в Швейцарии, организованный Украиной для обсуждения «формулы мира Зеленского». Однако, несмотря на усилия Киева, значимых результатов достигнуть не удалось.
Ранее Путин сказал, что Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Киев обязан ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы городов и сел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, Россия достигнет всех целей спецоперации, и в этом деле пойдет до конца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.