21 июня 2024

RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Президент РФ предельно четко озвучил позицию по переговорам с Украиной Фото:

Президент России Владимир Путин ужесточил условия для урегулирования конфликта с Украиной. На это указало издание Responsible Statecraft.

«Путин, со своей стороны, также укрепил свою позицию на переговорах в прошлые выходные. В недавнем опубликованном заявлении он четко заявил, что Россия прекратит военные операции только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и уступит четыре региона», — сообщает издание.

Автор публикации пишет, что новая позиция России возникла в ответ на саммит в Швейцарии, организованный Украиной для обсуждения «формулы мира Зеленского». Однако, несмотря на усилия Киева, значимых результатов достигнуть не удалось.

Ранее Путин сказал, что Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Киев обязан ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы городов и сел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, Россия достигнет всех целей спецоперации, и в этом деле пойдет до конца.

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Президент России Владимир Путин ужесточил условия для урегулирования конфликта с Украиной. На это указало издание Responsible Statecraft. «Путин, со своей стороны, также укрепил свою позицию на переговорах в прошлые выходные. В недавнем опубликованном заявлении он четко заявил, что Россия прекратит военные операции только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и уступит четыре региона», — сообщает издание. Автор публикации пишет, что новая позиция России возникла в ответ на саммит в Швейцарии, организованный Украиной для обсуждения «формулы мира Зеленского». Однако, несмотря на усилия Киева, значимых результатов достигнуть не удалось. Ранее Путин сказал, что Москва не оставит без ответа украинские удары по РФ и теракты. Киев обязан ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты и обстрелы городов и сел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, Россия достигнет всех целей спецоперации, и в этом деле пойдет до конца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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