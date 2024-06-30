ВС РФ взяли крупный опорник ВСУ с помощью подземного туннеля

Армия РФ взяла под контроль крупный опорный пункт ВСУ около Кирова (ЛНР), используя подземный туннель. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова заняли штурмовые подразделения отряда „Ветераны“ группировки войск „Центр“. Они использовали подземный туннель, протяженностью более трех километров», — говорится в сообщении военного ведомства в
Отмечается, что штурмовики заранее смогли найти вход в туннель, который вел к хорошо защищенному опорному пункту ВСУ. В нем располагались долговременные огневые точки и подземные укрытия. Украинские военные не ожидали, что их атакуют. Операция завершилась успешно, солдаты ВСУ сдались, а часть из них бросила позиции и бежала.
Ранее российские военнослужащие освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, передает RT. Кроме того, был поражен железнодорожный эшелон с вооружением противника.
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