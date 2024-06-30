ВС РФ взяли крупный опорник ВСУ с помощью подземного туннеля

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские военные взяли крупный опорный пункт в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ взяла под контроль крупный опорный пункт ВСУ около Кирова (ЛНР), используя подземный туннель. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова заняли штурмовые подразделения отряда „Ветераны“ группировки войск „Центр“. Они использовали подземный туннель, протяженностью более трех километров», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале.

Отмечается, что штурмовики заранее смогли найти вход в туннель, который вел к хорошо защищенному опорному пункту ВСУ. В нем располагались долговременные огневые точки и подземные укрытия. Украинские военные не ожидали, что их атакуют. Операция завершилась успешно, солдаты ВСУ сдались, а часть из них бросила позиции и бежала.

Ранее российские военнослужащие освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, передает RT. Кроме того, был поражен железнодорожный эшелон с вооружением противника.

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Армия РФ взяла под контроль крупный опорный пункт ВСУ около Кирова (ЛНР), используя подземный туннель. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова заняли штурмовые подразделения отряда „Ветераны“ группировки войск „Центр“. Они использовали подземный туннель, протяженностью более трех километров», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что штурмовики заранее смогли найти вход в туннель, который вел к хорошо защищенному опорному пункту ВСУ. В нем располагались долговременные огневые точки и подземные укрытия. Украинские военные не ожидали, что их атакуют. Операция завершилась успешно, солдаты ВСУ сдались, а часть из них бросила позиции и бежала. Ранее российские военнослужащие освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, передает RT. Кроме того, был поражен железнодорожный эшелон с вооружением противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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