Мужчина рассказал, как похудел, изменив только одну пищевую привычку

Kentlive: мужчина сбросил 95 кг, начав питаться только раз в день
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием пищи один раз в день стал главным изменением в жизни Саймона Парнеллы
Прием пищи один раз в день стал главным изменением в жизни Саймона Парнеллы Фото:

Американский шеф-повар Саймон Парнелл сумел сбросить 95 килограммов, начав питаться только один раз в день. Об этом сообщает местный портал Kentlive.

«Шеф-повар потерял 95 килограммов за 16 месяцев, кушая только один раз в день… Раньше он объедался чипсами, выпечкой и газированными напитками, но решил что-то изменить, когда понял, что не может выдержать рабочую смену без опухания ног», — говорится в материале. При этом Парнелл даже размышлял об операции, чтобы уменьшить вес.

Худеть он начал в 2023 году. Для этого он каждый день гулял, не обращая внимания на погоду, а также ел всего один раз в сутки — в пять часов вечера. В его рационе появились орехи, курица, рыба, чечевица, овощи или салат, а на десерт — йогурт или несколько ягод. Еще шеф-повар стал ходить в спортивный зал, продолжая голодание.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что самый эффективный и безопасный для здоровья метод снижения веса заключается в изменении образа жизни. Для этого надо скорректировать питание и повысить уровень физической активности, передает RT

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Американский шеф-повар Саймон Парнелл сумел сбросить 95 килограммов, начав питаться только один раз в день. Об этом сообщает местный портал Kentlive. «Шеф-повар потерял 95 килограммов за 16 месяцев, кушая только один раз в день… Раньше он объедался чипсами, выпечкой и газированными напитками, но решил что-то изменить, когда понял, что не может выдержать рабочую смену без опухания ног», — говорится в материале. При этом Парнелл даже размышлял об операции, чтобы уменьшить вес. Худеть он начал в 2023 году. Для этого он каждый день гулял, не обращая внимания на погоду, а также ел всего один раз в сутки — в пять часов вечера. В его рационе появились орехи, курица, рыба, чечевица, овощи или салат, а на десерт — йогурт или несколько ягод. Еще шеф-повар стал ходить в спортивный зал, продолжая голодание. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что самый эффективный и безопасный для здоровья метод снижения веса заключается в изменении образа жизни. Для этого надо скорректировать питание и повысить уровень физической активности, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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