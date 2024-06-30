CNN: военные базы США в Европе приведены в готовность из-за угрозы теракта

30 июня 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

США привели в состояние повышенной готовности свои военные базы в Европе Фото: Алексей Гайнов © URA.RU На выходных власти США распорядились привести военные базы в Европе в состояние повышенной готовности. Такое распоряжение поступило из-за угрозы теракта, сообщает CNN. «Несколько военных баз США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности в минувшие выходные. При этом уровень силовой защиты был повышен до второго по величине на фоне опасений, что теракт может быть направлен против американского военного персонала или военных объектов», — передает CNN со ссылкой на американских чиновников. По словам чиновников, это наивысший уровень угрозы, который они наблюдали за последние 10 лет, передает RT. Они отмечают, что теракт также может произойти во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выходных власти США распорядились привести военные базы в Европе в состояние повышенной готовности. Такое распоряжение поступило из-за угрозы теракта, сообщает CNN. «Несколько военных баз США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности в минувшие выходные. При этом уровень силовой защиты был повышен до второго по величине на фоне опасений, что теракт может быть направлен против американского военного персонала или военных объектов», — передает CNN со ссылкой на американских чиновников. По словам чиновников, это наивысший уровень угрозы, который они наблюдали за последние 10 лет, передает RT. Они отмечают, что теракт также может произойти во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.