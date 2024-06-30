CNN: военные базы США в Европе приведены в готовность из-за угрозы теракта

На выходных власти США распорядились привести военные базы в Европе в состояние повышенной готовности. Такое распоряжение поступило из-за угрозы теракта, сообщает CNN.
«Несколько военных баз США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности в минувшие выходные. При этом уровень силовой защиты был повышен до второго по величине на фоне опасений, что теракт может быть направлен против американского военного персонала или военных объектов», —
По словам чиновников, это наивысший уровень угрозы, который они наблюдали за последние 10 лет, передает RT. Они отмечают, что теракт также может произойти во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.
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