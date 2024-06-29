29 июня 2024

Вячеслав Бутусов и «Братья Енотовы» выступили в Магнитогорске. Видео

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День города - 300. Екатеринбург, бутусов вячеслав
Бутусов стал хедлайнером финал Всероссийского рок-фестиваля «Арт-Платформа» (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 30 июня в рамках празднования 95-летия города прошел финал Всероссийского рок-фестиваля «Арт-Платформа». Мероприятие завершилось ярким выступлением лидера легендарной рок-группы Nautilus Pompilius — Вячеслава Бутусова, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На сцене Вячеслав Бутусов», — сообщила пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. До Бутусова на сцену выходил специальный гость фестиваля — группа из Челябинска с уникальным стилем и потрясающей энергетикой «Братья Енотовы».

В Магнитогорске в парке у Вечного огня 30 июня продолжились праздничные мероприятия, посвященные Дню города. На сцене, помимо Бутусова и «Братьев Енотовых», выступали коллективы из Магнитогорска, Белорецка, Уфы, Нижнего Тагила, Кургана и Москвы.

Рок-фестиваль посетили около десяти тысяч зрителей. В завершении вечера прозвучала композиция «Гудбай, Америка».

В Магнитогорске ранее в честь 95-летия города прошли праздничные мероприятия с участием лучших артистов города, дефиле военных оркестров России и флайборд-шоу. Хедлайнером праздника 29 июня стал певец SHAMAN. В конце дня также состоялся фейерверк.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 30 июня в рамках празднования 95-летия города прошел финал Всероссийского рок-фестиваля «Арт-Платформа». Мероприятие завершилось ярким выступлением лидера легендарной рок-группы Nautilus Pompilius — Вячеслава Бутусова, сообщает пресс-служба городской администрации. «На сцене Вячеслав Бутусов», — сообщила пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. До Бутусова на сцену выходил специальный гость фестиваля — группа из Челябинска с уникальным стилем и потрясающей энергетикой «Братья Енотовы». В Магнитогорске в парке у Вечного огня 30 июня продолжились праздничные мероприятия, посвященные Дню города. На сцене, помимо Бутусова и «Братьев Енотовых», выступали коллективы из Магнитогорска, Белорецка, Уфы, Нижнего Тагила, Кургана и Москвы. Рок-фестиваль посетили около десяти тысяч зрителей. В завершении вечера прозвучала композиция «Гудбай, Америка». В Магнитогорске ранее в честь 95-летия города прошли праздничные мероприятия с участием лучших артистов города, дефиле военных оркестров России и флайборд-шоу. Хедлайнером праздника 29 июня стал певец SHAMAN. В конце дня также состоялся фейерверк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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