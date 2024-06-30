30 июня 2024

Канье Уэст приехал во Внуково в сопровождении Рубчинского, чтобы покинуть РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер ждет вылета из РФ
Рэпер ждет вылета из РФ Фото:

Популярный американский рэпер Канье Уэст прибыл в аэропорт Внуково, чтобы улететь из Москвы. Его сопровождал модельер Гоша Рубчинский, к которому он приехал на день рождения. Информацию сообщают очевидцы в соцсети.

«Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково. Сейчас рэпер ждёт посадку на рейс, чтобы улететь из Москвы. Артист зашёл через VIP-терминал. Провожал Уэста Гоша Рубчинский», — передает telegram-канал Mash. Рэпер постарался не создавать ажиотаж, и прикрыл лицо.

Канье Уэст прилетел в столицу России 30 июня. Изначально ходили слухи, что он проведет концерт в Лужниках, но это оказалось фейком. Репер появился в Москве, чтобы отпраздновать день рождения креативного директора своего бренда одежды, российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет.

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Популярный американский рэпер Канье Уэст прибыл в аэропорт Внуково, чтобы улететь из Москвы. Его сопровождал модельер Гоша Рубчинский, к которому он приехал на день рождения. Информацию сообщают очевидцы в соцсети. «Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково. Сейчас рэпер ждёт посадку на рейс, чтобы улететь из Москвы. Артист зашёл через VIP-терминал. Провожал Уэста Гоша Рубчинский», — передает telegram-канал Mash. Рэпер постарался не создавать ажиотаж, и прикрыл лицо. Канье Уэст прилетел в столицу России 30 июня. Изначально ходили слухи, что он проведет концерт в Лужниках, но это оказалось фейком. Репер появился в Москве, чтобы отпраздновать день рождения креативного директора своего бренда одежды, российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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