Канье Уэст приехал во Внуково в сопровождении Рубчинского, чтобы покинуть РФ

Популярный американский рэпер Канье Уэст прибыл в аэропорт Внуково, чтобы улететь из Москвы. Его сопровождал модельер Гоша Рубчинский, к которому он приехал на день рождения. Информацию сообщают очевидцы в соцсети.
«Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково. Сейчас рэпер ждёт посадку на рейс, чтобы улететь из Москвы. Артист зашёл через VIP-терминал. Провожал Уэста Гоша Рубчинский», — передает telegram-канал Mash. Рэпер постарался не создавать ажиотаж, и прикрыл лицо.
Канье Уэст прилетел в столицу России 30 июня. Изначально ходили слухи, что он проведет концерт в Лужниках, но это оказалось фейком. Репер появился в Москве, чтобы отпраздновать день рождения креативного директора своего бренда одежды, российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.