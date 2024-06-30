Коалиция «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона приняла решение об отзыве около 60 своих кандидатов перед вторым туром парламентских выборов во Франции. Такой шаг направлен на предотвращение победы кандидатов от оппозиционной партии «Национальное объединение» депутата Марин Ле Пен, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
«Мы сделали такой выбор... Это будет означать снятие наших кандидатов, сохранение которых на третьем месте привело бы к избранию депутата от „Национального объединения“, — заявил Атталь на пресс-конференции. Премьер-министр подчеркнул, что такие действия соответствуют защите республиканских ценностей, которые являются приоритетом для их коалиции.
По словам Габриэля Аттала, несмотря на разочарование и возможное недовольство граждан, более 300 кандидатов от коалиции «Вместе за республику» успешно прошли во второй тур. Премьер выразил уверенность, что именно их партия лучше всего отстаивает ценности, которые ценят французы.
На фоне первого тура выборов, где «Национальное объединение» получило 33% голосов, а «Новый народный фронт» — 28,5%. Коалиция «Вместе за республику» заняла третье место с 22%. URA.RU подробно рассказало о программе дружественной РФ партии «Национальное объединение», которая выигрывает выборы.
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