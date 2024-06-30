30 июня 2024

Уголовное дело о взятке бывшего замглавы Минцифры РФ завершено

Уголовное дело бывшего замглавы Минцифры РФ завершено
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паршина обвиняют в получении взятки в размере 3,75 миллиона рублей
Паршина обвиняют в получении взятки в размере 3,75 миллиона рублей Фото:

В отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина завершено расследование уголовного дела о взятке. Об этом сообщил источник в СК РФ.

«ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина и экс-гендиректора ООО „Бюджетные и финансовые технологии“ (БФТ) Александра Моносова. Фигуранты обвиняются в получении и даче взятки соответственно», — передает «Коммерсант» информацию от источника.

В деле речь идет о взятке в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и выделение средств господдержки авторам этих проектов. В основу расследования легли материалы прослушивания телефонных разговоров Паршина.

Задержание фигурантов прошло 12 июля 2023 года в московском ресторане «Воронеж». В настоящее время задержанные находятся в СИЗО. Оба свою вину не признают.

После задержания, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Уточняется, что освобождение от должности прошло по инициативе задержанного.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина завершено расследование уголовного дела о взятке. Об этом сообщил источник в СК РФ. «ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина и экс-гендиректора ООО „Бюджетные и финансовые технологии“ (БФТ) Александра Моносова. Фигуранты обвиняются в получении и даче взятки соответственно», — передает «Коммерсант» информацию от источника. В деле речь идет о взятке в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и выделение средств господдержки авторам этих проектов. В основу расследования легли материалы прослушивания телефонных разговоров Паршина. Задержание фигурантов прошло 12 июля 2023 года в московском ресторане «Воронеж». В настоящее время задержанные находятся в СИЗО. Оба свою вину не признают. После задержания, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Уточняется, что освобождение от должности прошло по инициативе задержанного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...