Уголовное дело о взятке бывшего замглавы Минцифры РФ завершено

В отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина завершено расследование уголовного дела о взятке. Об этом сообщил источник в СК РФ.
«ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина и экс-гендиректора ООО „Бюджетные и финансовые технологии“ (БФТ) Александра Моносова. Фигуранты обвиняются в получении и даче взятки соответственно», — передает «Коммерсант» информацию от источника.
В деле речь идет о взятке в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и выделение средств господдержки авторам этих проектов. В основу расследования легли материалы прослушивания телефонных разговоров Паршина.
Задержание фигурантов прошло 12 июля 2023 года в московском ресторане «Воронеж». В настоящее время задержанные находятся в СИЗО. Оба свою вину не признают.
После задержания, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Уточняется, что освобождение от должности прошло по инициативе задержанного.
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