Челябинские дзюдоисты завоевали шесть медалей на соревнованиях Russian judo Tour

Челябинские спортсмены Таисия Киреева, Ризван Магомадов, Клим Калинин, Асхаб Хаджимурадов, Анджей Павлюков и Денис Коротаев завоевали шесть медалей на Международном турнире Russian judo Tour. Сами соревнования проходили в Челябинске 29 и 30 июня на территории ледовой арены «Трактор», сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области.
«Челябинскую область на турнире представили почти 40 дзюдоистов. Таисия Киреева стала обладательницей золотой медали Russian Judo Tour. На вторую ступень пьедестала поднялся Ризван Магомадов. Четыре бронзовые награды завоевали Клим Калинин, Асхаб Хаджимурадов, Анджей Павлюков и Денис Коротаев», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинской области Международный турнир Russian judo Tour проводится третий раз. В открытии спортивного мероприятия в этом году поучаствовал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, а также первая леди региона Ирина Текслер. В ходе церемонии Соловейчик наградил Ирину Текслер «Золотым поясом дзюдоиста» за вклад в развитие и популяризацию дзюдо.
Ранее сообщалось, что на соревнования в Челябинск приедут дзюдоисты из России, а также Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран. А помимо медалей для спортсменов будут разыгрываться части призового фонда в размере 7,3 миллиона рублей.
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